Дроны разбомбили две российские государственные электростанции, — росСМИ (видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь сообщал о том, что российская ПВО успешно сбивает украинские беспилотники. Он насчитал пять таких сбитых дронов.

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В ночь с 31 августа на 1 сентября дроны атаковали Конаковскую государственную электростанцию (ГРЭС) в Тверской области РФ, а также Каширскую ГРЭС в Московской области. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"Украинский беспилотник, вероятно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области", — говорится в сообщении.

Журналисты объяснили, что жители этого района слышали характерный звук дрона, а затем — несколько взрывов, после чего начался пожар.

Отметим, что Конаковская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций центральной части РФ и 8-я по мощности тепловая электростанция России, которая расположена на берегу Иваньковского водохранилища в городе Конаково.

В то же время издание Astra обнародовало видео, на котором якобы видно попадание БпЛА в другую электростанцию — Каширскую ГРЭС, которая расположена в Московской области. Эту же информацию подтверждает российское издание Baza.

"Жители Московской области публикуют видео, на котором, по их словам, виден взрыв в районе Каширской ГРЭС", — говорится в сообщении.

Городской голова Москвы Сергей Собянин в течение ночи сообщал о беспилотниках, которые якобы сбивала российская ПВО. Всего он насчитал пять сбитых БпЛА. Последнее сообщение он обнародовал в 5:10.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву", — написал Собянин.

Впоследствии глава города Каширы Михаил Шувалов подтвердил, что ночью дроны попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС.

"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не произошло", — написал Шувалов.

Каширская ГРЭС Фото: Скриншот

Украинская сторона пока не комментировала информацию об атаке на Конаковскую и Каширскую государственные электростанции РФ.

Напомним, в ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и оккупированный Крым.

В Белгородской области вечером пятницы прогремело несколько взрывов, в результате которых якобы были ранены 37 человек, а также погибли еще несколько местных жителей.