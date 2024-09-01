Дрони розбомбили дві російські державні електростанції, — росЗМІ (відео)

Мер Москви Сергій Собянін всю ніч повідомляв про те, що російська ППО успішно збиває українські безпілотники. Він нарахував п'ять таких збитих дронів.

Related video

У ніч з 31 серпня на 1 вересня дрони атакували Конаковську державну електростанцію (ДРЕС) у Тверській області РФ, а також Каширську ДРЕС у Московській області. Про це повідомило російське пропагандистське видання Mash.

"Український безпілотник, імовірно, влучив у Конаковську ДРЕС у Тверській області", — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що мешканці цього району чули характерний звук дрона, а потім — кілька вибухів, після чого почалася пожежа.

Зазначимо, що Конаковська ДРЕС — одна з найбільших електростанцій центральної частини РФ та 8-ма за потужністю теплова електростанція Росії, яка розташована на березі Іваньковського водосховища в місті Конаково.

Водночас видання Astra оприлюднило відео, на якому нібито видно влучання БпЛА в іншу електростанцію — Каширську ДРЕС, яка розташована в Московській області. Цю ж інформацію підтверджує російське видання Baza.

"Жителі Московської області публікують відео, на якому, за їхніми словами, видно вибух у районі Каширської ДРЕС", — йдеться у повідомленні.

Міський голова Москви Сергій Собянін протягом ночі повідомляв про безпілотники, які начебто збивала росіська ППО. Загалом він нарахував п'ять збитих БпЛА. Останнє повідомлення він оприлюднив о 5:10.

"ППО Міноборони продовжує відбивати атаку ворожих БПЛА і збило ще один безпілотник у Ленінському міському окрузі, що летів на Москву", — написав Собянін.

Згодом глава міста Кашири Михайло Шувалов підтвердив, що вночі дрони спробували атакувати територію Каширської ДРЕС.

"Сьогодні вночі, 1 вересня, було здійснено спробу атаки 3-ма безпілотниками території Каширської ДРЕС. Жертв і руйнувань немає, пожежі не сталося", — написав Шувалов.

Каширська ДРЕС Фото: Скриншот

Українська сторона наразі не коментувала інформації про атаку на Конаковську та Каширську державні електростанції РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня невідомі безпілотники атакували 3 регіони Росії та окупований Крим.

У Бєлгородській області надвечір п'ятниці пролунало кілька вибухів, унаслідок яких нібито були поранені 37 осіб, а також загинули ще декiлька місцевих жителів.