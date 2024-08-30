У Бєлгороді пролунали вибухи: влада повідомила про загиблих і звинуватила Україну (відео)

За інформацією губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, жертвами обстрілу могли стати 5 осіб, а ще 37 дістали поранення. Політик заявив, що ЗСУ нібито завдали удару по місту касетними боєприпасами.

Related video

У Бєлгородській області надвечір п'ятниці пролунало кілька вибухів, унаслідок яких нібито були поранені 37 осіб, а також загинули ще декiлька місцевих жителів. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив про "ракетну небезпеку" о 20:07. За приблизно пів години він написав уже про наслідки обстрілу.

За його словами, над Бєлгородом і Бєлгородським районом працювала система протиповітряної оборони і в результаті нібито вдалося перехопити кілька повітряних цілей на підльоті до міста.

"На превеликий жаль, унаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина... За попередньою інформацією, у місті Бєлгороді є прямі влучання в БКБ, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Бєлгородському районі в селищі Дубове горять 2 приватні будинки. Пожежники також виїхали за адресами і приступають до гасіння об'єктів", — написав В'ячеслав Гладков.

О 22:07 губернатор Бєлгородської області опублікував новий пост, де додав нові деталі про обстріл. У тому, що відбувається, він звинуватив українську сторону, яка нібито застосувала касетні боєприпаси з РСЗВ "Вампір". Кількість загиблих збільшилася до 5 осіб.

"Від отриманих поранень одна жінка і четверо чоловіків померли на місці до приїзду швидкої допомоги... Поранено 37 мирних мешканців, з них 6 дітей. У важкому стані семеро дорослих і троє дітей. Усіх постраждалих доправлено до медичних установ Бєлгорода. Уся необхідна допомога надається", — написав В'ячеслав Гладков.

Також є інформація про те, що в російському місті пробито покрівлі та вибито вікна у двох багатоквартирних будинках. Від осколків могли постраждати ще 9 автомобілів, а на околиці Бєлгорода почала горіти суха трава, але пожежу загасили.

"У Бєлгородському районі в селищі Дубове біля торгового центру пошкоджено 13 автомобілів. Також унаслідок прямих влучань загорілися 2 будинки, легковий автомобіль і гараж — пожежними розрахунками осередки загоряння оперативно загасили. У селищі пошкоджено покрівлі, вибито вікна в одному БКБ і 5 приватних житлових будинках. У селищі Новосадовий пожежними розрахунками ліквідовано загоряння сухої трави", — підсумував В'ячеслав Гладков.

Українська сторона ніяк не коментувала звинувачення росіян на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 30 серпня російські окупанти атакували центральну частину Харкова за допомогою авіабомб, унаслідок чого 59 людей дістали поранення і ще 6 загинули. Серед них є діти. Пожежу в багатоповерхівці вдалося локалізувати. Наймолодшому потерпілому — лише 5 років.

Також 30 серпня повідомлялося, що невідомі безпілотники атакували 3 регіони РФ і окупований Крим. Вибухи лунали в Джанкої та Кіровському в Криму, а також у районі аеропорту в Калузі та на території Бєлгородської області. Міноборони РФ вкотре звітує про успішну роботу ППО і знищення всіх українських цілей.