Долетіли до Калуги: невідомі безпілотники атакували 3 регіони РФ і окупований Крим

Вибухи лунали в Джанкої та Кіровському у Криму, а також в районі аеропорта в Калузі та на території Бєлгородської області. Міноборони РФ вкотре звітує про успішну роботу ППО та знищення усіх українських цілей.

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В ніч проти 30 серпня невідомі безпілотники атакували 3 регіони Росії та окупований Крим. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"Черговими засобами ППО знищено 18 українських безпілотних літальних апаратів. 11 БПЛА збиті над територією Брянської області, 4 — над Калузькою областю, 2 БПЛА знищено над територією Республіки Крим та 1 — над Бєлгородською областю", — йдеться в повідомленні.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша вранці повідомив, що на околиці міста збито чотири безпілотники.

"Сьогодні вранці на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА. На місцях знищення працюють оперативні групи", — написав він.

Російське видання Shot пише, що, ймовірно, безпілотники летіли до місцевого аеропорту, а вибухи почалися о 04:00 і лунали впродовж години.

Також безпілотники атакували Брянщину. Тут збили 11 одиниць.

"Виявлено та знищено безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — проінформував він.

Пізніше Богомаз додав, що російська ППО виявила і збила ще 3 безпілотники.

Водночас у місцевих телеграм-каналах Криму повідомляють, що місцеві жителі чули 4 вибухи над Кіровським: 3 у районі аеродрому та 1 над залізничною станцією "Кіровське", а також в районі Джанкоя.

Нагадаємо, що у РФ не вистачає ресурсів для витіснення Сил оборони з Курська. Треба десятки тисяч солдатів, тому зараз ворог зосереджений на стримуванні подальшого просування українських військ.