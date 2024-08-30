В Белгороде прозвучали взрывы: власти сообщили о погибших и обвинили Украину (видео)

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, жертвами обстрела могли стать 5 человек, а еще 37 получили ранения. Политик заявил, что ВСУ якобы нанесли удар по городу кассетными боеприпасами.

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В Белгородской области под вечер пятницы прозвучало несколько взрывов и в результате якобы были ранены 37 человек, а также погибли еще несколько местных жителей. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о "ракетной опасности" в 20:07. Спустя примерно полчаса он написал уже о последствиях обстрела.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом работала система противовоздушной обороны и в результате якобы удалось перехватить несколько воздушных целей на подлете к городу.

"К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек… По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят 2 частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов", — написал Вячеслав Гладков.

В 22:07 губернатор Белгородской области опубликовал новый пост, где добавил новые детали об обстреле. В происходящем он обвинил украинскую сторону, которая якобы применила кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". Количество погибших увеличилось до 5 человек.

"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи… Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — написал Вячеслав Гладков.

Также есть информация о том, что в российском городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах. От осколков могли пострадать еще 9 автомобилей, а на окраине Белгорода начала гореть сухая трава, но пожар потушили.

"В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж — пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и 5 частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы", — подытожил Вячеслав Гладков.

Украинская сторона никак не комментировала обвинения россиян на момент публикации материала.

Напомним, 30 августа российские оккупанты атаковали центральную часть Харькова при помощи авиабомб, в результате чего 59 человек получили ранения и еще 6 погибли. Среди них есть дети. Пожар в многоэтажке удалось локализовать. Самому младшему пострадавшему — всего 5 лет.

Также 30 августа сообщалось, что неизвестные беспилотники атаковали 3 региона РФ и оккупированный Крым. Взрывы раздавались в Джанкое и Кировском в Крыму, а также в районе аэропорта в Калуге и на территории Белгородской области. Минобороны РФ в очередной раз отчитывается об успешной работе ПВО и уничтожении всех украинских целей.