В Белгородской области начали эвакуацию населения: россиянам запрещают въезжать в села

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, жителям, которые имеют прописку в населенных пунктах, откуда отселяют людей, выплатят по 165 тысяч рублей.

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В Белгородской области РФ начали эвакуацию населения и запрещают россиянам въезжать в некоторые населенные пункты региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В связи с напряженной оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Красноярузского района", — написал Гладков.

Он уточнил, что на въезде в Вязове устанавливают блокпосты, поэтому попасть в этот населенный пункт можно будет только с разрешения администрации.

Местоположение села Вязовое Фото: соцмережі

"К сожалению, обстановка, повторюсь еще раз, остается напряженной: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", — отметил Гладков.

Губернатор Белгородщины также сообщил, что жителям, которые прописаны в этих населенных пунктах, выплатят по 165 тысяч рублей.

Напомним, 27 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва границы с Белгородской областью РФ.

28 августа военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что военные из подразделения "Арей" "Украинской добровольческой армии" (УДА) провели рейд в Белгородскую область РФ.