Группа бойцов УДА заходила на Белгородщину: телеканал РФ показал места боев (фото)

Российские пропагандисты уверяли, будто записали репортаж непосредственно во время боев в Белгородской области РФ. На самом деле они прибыли гораздо позже, рассказал украинский журналист.

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Военные из подразделения "Арей" "Украинской добровольческой армии" (УДА) провели рейд в Белгородскую область РФ. Пропагандисты росСМИ побывали в местах боев и показали "трофеи", которые отыскали россияне из 155-й штурмовой бригады ВС РФ. О боевых действиях на Белгородщине рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Цаплиенко обратил внимание на репортаж, снятый российскими пропагандистами с телеканала "Звезда". Они опубликовали видео, снятое якобы именно в тот момент, когда происходил рейд бойцов Сил обороны. В кадр попали шевроны подразделения "Арей" УДА. Журналист пообщался с анонимными источниками в армии и подтвердил, что в спецоперации действительно участвовали украинские добровольцы. Они рассказали, что провели успешный рейд и отошли в Украину. Между тем россияне солгали, когда заявили, будто записывали видео в момент прорыва, написал Цаплиенко.

"Россияне сняли свой блокбастер позже. Уже после того, как добровольцы из батальона "Арей", осуществив операцию, вышли на украинскую территорию", — говорится в сообщении.

Рейд в РФ — Цаплиенко о боях возле КПП "Колотиловка" в Белгородской области Фото: Скриншот

Видео росСМИ "Звезда" появилось в сети 18 августа, свидетельствует сообщение в Telegram-канале. Первые кадры показывают местность, появившаяся на записи россиянина из 155-й бригады морской пехоты, который поиздевался над телом украинского бойца.

Рейд в РФ — бои возле КПП "Колотиловка" в Белгородской области Фото: Скриншот

Следующие кадры демонстрируют, как российские пропагандисты якобы пробираются чуть ли не под пулями во время реального боя. После этого они показывают "трофеи", которые отыскались после стрельбы. Видим шевроны подразделения "Арей" и шеврон с британским флагом, также есть ложка с гравировкой, которую россияне назвали "свастикой". Слышно, как морпехи из 155-й бригады ВС РФ хвастаются, будто дали отпор 40 "боевикам", которые атаковали бронетехникой и артиллерией.

Рейд в РФ — трофеи российской армии на КПП "Колотиловка" Фото: Скриншот Рейд в РФ — ложечка, которую отыскали на КПП "Колотиловка" Фото: Скриншот

На странице Facebook УДА и отдельного штурмового батальона "Арей" 129-й бригады ВСУ нет информации о рейде, который в середине августа мог состояться в направлении Белгородщины. Также о нем не писали в отчетах Генштаба ВСУ.

Отметим, Фокус писал о событиях, которые произошли возле КПП "Колотиловка" в Белгородской области. 16 августа россияне опубликовали кадры с пикой и погибшим бойцом. После этого OSINT-расследователи проекта DeepState провели геолокацию видео и установили, что его сняли именно в этой точке на карте. Далее начали выяснять, кто совершил надругательство. Уже 23 августа расследователи написали, что за преступлением стоят россияне из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. Также стало известно прозвище командира, который отдал преступный приказ. Офис генпрокурора написал, что открыл уголовное производство и будет искать виновников.

Рейд в РФ — КПП "Колотиловка" в Белгородской области Фото: DeepState

Напоминаем, 28 августа украинские бойцы рассказали об обострении ситуации на Покровском направлении и о характере боев возле Селидово. Тогда же нардеп Марьяна Безуглая высказала свое мнение относительно событий на Донбассе.