Група бійців УДА заходила на Бєлгородщину: телеканал РФ показав місця боїв (фото)

Російські пропагандисти запевняли, начебто записали репортаж безпосередньо під час боїв у Бєлгородській області РФ. Насправді вони прибули набагато пізніше, розповів український журналіст.

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Військові з підрозділу "Арей" "Української добровольчої армії" (УДА) провели рейд у Бєлгородську область РФ. Пропагандисти росЗМІ побували у місцях боїв і показали "трофеї", які відшукали росіяни з 155-ї штурмової бригади ЗС РФ. Про бойові дії на Белгородщині розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

Цаплієнко звернув увагу на репортаж, знятий російськими пропагандистами з телеканалу "Звезда". Вони опублікували відео, зняте начебто саме у той момент, коли відбувався рейд бійців Сил оборони. У кадр потрапили шеврони підрозділу "Арей" УДА. Журналіст поспілкувався з анонімними джерелами у війську і підтвердив, що у спецоперації дійсно брали участь українські добровольці. Вони розповіли, що провели успішний рейд і відійшли в Україну. Тим часом росіяни збрехали, коли заявили, начебто записували відео у момент прориву, написав Цаплієнко.

"Росіяни зняли свій блокбастер пізніше. Вже після того, як добровольці з батальйону "Арей", здійснивши операцію, вийшли на українську територію", — ідеться у дописі.

Рейд у РФ — Цаплієнко про бої біля КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області Фото: Скриншот

Відео росЗМІ "Звезда" з'явилось у мережі 18 серпня, свідчить допис у Telegram-каналі. Перші кадри показують місцевість, яка фігурувала на записі росіянина зі 155-ї бригади морської піхоти, який познущався з тіла українського бійця.

Рейд у РФ — бої біля КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області Фото: Скриншот

Наступні кадри демонструють, як російські пропагандисти начебто пробираються ледь не під кулями під час реального бою. Після цього вони показують "трофеї", які відшукались після стрілянини. Бачимо шеврони підрозділу "Арей" та шеврон з британським прапором, також є ложка з гравіюванням, яке росіяни назвали "свастикою". Чути, які морпіхи зі 155-ї бригади ЗС РФ вихваляються, як дали відсіч 40 "бойовикам", які атакували бронетехнікою та артилерією.

Рейд у РФ — трофеї російської армії на КПП "Колотилівка" Фото: Скриншот Рейд у РФ — ложечка, яку відшукали на КПП "Колотилівка" Фото: Скриншот

На сторінці Facebook УДА та окремого штурмового батальйону "Арей" 129-ї бригади ЗСУ немає інформації щодо рейду, який у середині серпня міг відбутись у напрямку Бєлгородщини. Також про нього не писали у звітах Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, Фокус писав про події, які стались біля КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області. 16 серпня росіяни опублікували кадри з пікою та загиблим бійцем. Після цього OSINT-розслідувачі проєкту DeepState провели геолокацію відео та встановили, що його зняли саме у цій точці на карті. Далі почали з'ясовувати, хто вчинив наругу. Вже 23 серпня розслідувачі написали, що за злочином стоять росіяни зі 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Також стало відомо прізвисько командира, який віддав злочинний наказ. Офіс генпрокурора написав, що відкрив кримінальне провадження і шукатиме винуватців.

Рейд у РФ — КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області Фото: DeepState

Нагадуємо, 28 серпня українські бійці розповіли про загострення ситуації на Покровському напрямку і про характер боїв біля Селидового. Тоді ж нардепка Мар'яна Безугла висловила свою думку щодо подій на Донбасі.