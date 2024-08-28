Порожні окопи і без комбрига: Безугла розповіла, як РФ прорвалась у Новогродівку і Селидове

Під Покровськом опинились "необізнані підрозділи", які замінили 31 бригаду, відведену з фронту після зняття комбрига, написала нардепка Мар'яна Безугла. Вона попередила, що Україна може втратити і Вугледар.

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Підрозділи ЗС РФ протягом трьох днів зуміли окупувати місто Новогродівку і ведуть бої всередині Селидового. Просування відбулось по збудованій лінії фортифікацій, у якій начебто не було українських бійців. Про можливі причини втрат на Покровському напрямку народна депутатка Мар'яна Безугла 28 серпня розповіла на сторінці Facebook.

Безугла пояснила, що кілька днів тому відвідала фортифікації ЗСУ у Селидове — місті на Донбасі, у якому до вторгнення проживало близько 20 тис. людей. Те, що вона побачила, а також попередні події, дали їй можливість пояснити, чому так "швидко" було втрачено Новогродівку і чому ворог прямує у бік Покровська. На думку нардепки, основна причина — прорахунки військового командування, яке не налагодило оборону цього відрізку.

"Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні", — написала вона.

Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку 28 серпня Фото: DeepState

Нардепка описала ситуацію, яка склалась, на її думку, під Покровськом і перелічила загрози.

По-перше, між Новогродівкою та Селидовим збудували лінію фортифікацій, які чомусь стояли порожні. Підстава для такого висновку — порожні бліндажі та окопи, у яких побувала Безугла у Селидовому. Також вона заявила, що не бачила військових у місті, навіть — бійців тероборони.

"Я пройшла під землею і вийшла в поле. За полем вже були росіяни. Більше нікого не було", — ідеться у дописі.

На фото, яке опублікувала Безугла, дійсно бачимо окоп, укріплений колодами та землею, у якому не видно людей.

Бої на Донбасі - окопи під Селидовим серпень 2024 Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

По-друге, нардепка звернула увага на усунення з посади командира 31 механізованої бригади, незадоволення бійців цією ситуацією і появу нових підрозділів на лінії зіткнення. З її слів, прибули "необізнані підрозділи" — і це можлива причина погіршення ситуацію під Покровськом, Торецьком. Також вона попереджає, що аналогічні події можуть статись і під Вугледаром.

Безугла завершила описом Покровська, з якого виїжджають і цивільні, і військові, та спорожнілого Селидового. При цьому заявила, що стурбована "фрагментацією фронту" і "злочинними ротаціями".

На момент публікації матеріалу командування Сухопутних військ та 31-ї бригади не коментували допис Безуглої.

Бої на Донбасі - Безугла про ситуацію в Новогродівці 28 серпня Фото: Скриншот Бої на Донбасі - Безугла про ситуацію в Селидово 28 серпня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — Покровський напрямок 28 серпня

Зазначимо, Фокус писав про просування ЗС РФ на Покровському напрямку. 27 серпня OSINT-розслідувач проаналізував фото з лінії фронту і зробив висновок, що росіяни зайшли за лінію фортифікацій Покровськ-Мирноград. Тоді ж аналітики проєкту DeepState написали, що підрозділи ворога прорвались у Новогродівку: ривок відбувся протягом двох-трьох днів, місто стоїть ціле і не зруйноване. Боєць 3 штурмової бригади зі свого боку підтвердив, що з цього населеного пункту українцям довелось відступити. При цьому звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 28 серпня згадуються і Новогродівка, і Селидове — в цілому на 60-кілометровій дузі відбулось 55 атак. Найбільша кількість російських військ — саме біля Новогродівки, написало командування.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 27 серпня повідомив, який відсоток української території захопила РФ. Тоді ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, скільки військ російське командування відвело з фронту та перевело для захисту Курщини.