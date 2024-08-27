Росія контролює 27% України: Зеленський прокоментував переговори і "обмін територіями"

Прорив в Курській області не використовуватиметься для обміну територіями заради мирної угоди з РФ, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що українцям не потрібна чужа територія, а контроль над Курщиною потрібен задля перемоги.

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Україна не домовлятиметься про мир шляхом втрати власної території. Росія окупувала майже третину іншої країни, водночас українці ніколи не зазіхали на чужі землі. Про те, як діятиме Україна в умовах окупації і чи можливий "обмін територіями", президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 27 серпня.

Зеленський заявив, що Росія планує окупувати усі 100% української території, а на сьогодні вже захопила 27%. Водночас прорив ЗСУ в Курській області насправді не означає, що українці якось претендують на чуже. Зі слів президента, Курська операція — "не пов'язана з пунктами Формули миру", але пов'язана з перемогою України.

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"Ми нічого не приєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавство і Конституцію. Нам не потрібні зайві чужі землі", — наголосив політик.

Очільник держави також відповів на питання щодо можливості "обміну територіями" між Україною та РФ: про такий обмін згадують у контексті "мирних переговорів". З його слів, такий варіант відкидається. Водночас політик наголосив, що подальший перебіг подій багато в чому залежить від дій західних партнерів і зброї, яку вони нададуть. Окремо зупинився на допомозі США: вона надійде нескоро — вже після завершення каденції Джо Байдена.

"Я не готовий обмінювати території наші в межах будь-яких переговорів", — заявив Зеленський.

Зазначимо, 27 серпня пролунали низка інших заяв українських політиків та військових. Наприклад, Зеленський повідомив, що 26 серпня відбулося перше застосування винищувачів F-16 проти російських ракет. Якихось деталей про результативність "полювання" він не розповів. Водночас про результативність свідчить звіт Повітряних сил ЗСУ: під час відбиття атаки 26 серпня вдалось збити 80% від усіх ракет, запущених росіянами по українцях.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський тим часом розповів про перебіг прориву в Курській області: повідомив, які сили туди перекинуло російське командування. Український військовий, зі свого боку, підтвердив, що ЗСУ довелося відійти з важливих позицій за 8 км від Покровська.