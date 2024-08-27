F-16 збили ракети РФ під час обстрілу 26 серпня: Зеленський заявив про роботу літаків (відео)

Західні партнери надали Україні надто мало винищувачів F-16, які вперше застосували для збиття російських ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Голова держави нагадав партнерам про дозвіл на удари по РФ, але вони уникають таких розмов.

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Остання масована ракетно-дронова атака ЗС РФ була спрямована проти енергетичної інфраструктури України. За деякими ракетами успішно полювали винищувачі F-16, які ЗСУ отримали від західних партнерів. Про особливості першого використання F-16 президент України розповів під час пресконференції 27 липня, яка транслювалась у YouTube-каналі офісу очільника держави.

Зеленський пояснив журналістам, що під час масованого обстрілу ЗС РФ, який відбувся 26 серпня, росіяни запустили по українцях більш як 230 повітряних засобів ураження. Того дня Україна вперше підняла винищувачі F-16 для збиття ракет РФ.

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Перші кадри F-16 в небі України: президент Зеленський презентував нові літаки в День Повітряних сил ЗСУ

"В межах цієї величезної атаки ми за допомогою F-16 вже збили деякі ракети", — сказав президент.

Очільник України подякував західним партнерам за надання винищувачів, але зауважив, що літаків не вистачає.

"Дякуємо партнерам за те, що надали ці F-16. Звісно, цього недосить, у нас їх небагато", — пролунало під час пресконференції.

Відповідь Зеленського пролунала після питання журналістки CNN щодо заборони партнерів бити західною зброєю по російській території (орієнтовно, на 20-ій хвилині від початку пресконференції). Президент заявив, що постійно торкається цієї проблеми, і з ним не хочуть на цю тему говорити. Щодо F-16, політик додав, що багато що залежить від позиції США та планів на підготовку українських пілотів.

Обстріли ЗС РФ 26 серпня - заява Зеленського щодо F-16

Обстріли ЗС РФ 26 серпня — наслідки удару

Зазначимо, вдень та зранку 26 серпня ЗС РФ провели масований обстріл України, писав Фокус. Росіяни атакували двома основними хвилями. У першій брали участь дрони-камікадзе "Шахед", у другій, крім БПЛА, по українцях летіли ракети різних типів. Як заявив прем'єр-міністр Десни Шмигаль, вибухало у 15 регіонах України. В НЕК "Укренерго" підтвердили, що росіяни пошкодили низку енергетичних об'єктів, тому знов запроваджуються аварійні та планові відключення.

Тим часом у мережі з'явились кадри удару ЗС РФ по дамбі Київської ГЕС. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські ракети не проб'ють греблю і закликав не піддаватись впливу російської пропаганди.

Повітряні сили ЗСУ відзвітувало про наслідки відбиття атаки ЗС РФ 26 серпня. Зі слів повітряного командування, росіяни запустили 127 ракет, серед них — "Кинджали", "Іскандери", Х-101, "Калібри". Вдалось збити 102 ракети, тобто 80%. Крім того, знешкодили 99 зі 109 ударних дронів, вказано у звіті.

Нагадуємо, у ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну дронами та ракетами, а повітряна тривога подекуди тривала майже 10 годин. Одна з російських ракет вдарила по готелю "Аврора" у Кривому Розі: голова ради оборони Олександр Вілкул розповів про перебіг рятувальної операції.