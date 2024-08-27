Удар РФ по готелю "Аврора" у Кривому Розі: Вілкул оновив дані про жертви та наслідки

Рятувальники перевірили книгу реєстрації готелю "Аврора" у Кривому Розі і з'ясували, що зникло двоє людей, повідомив Олександр Вілкул. За його оцінками, пошукова операція може тривати близько трьох годин.

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Готель "Аврора" у Кривому Розі постраждав від удару балістичної ракети ЗС РФ, яку росіяни запустили близько 23:30 26 серпня. З-під руїн витягнули мешканців готелю, яких у важкому стані доправили у лікарню. Про перебіг рятувальних робіт голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Вілкул підтвердив, що росіяни завдали "прямий ракетний удар" удар у готель "Аврора" у Кривому Розі. Постраждало семеро людей, з них поранено — п'ятьох, загинули — двоє. Одну з постраждалих, 43-річну жінку, витягнули з-під завалів о 05:00, пояснив співрозмовник журналістів. З його слів, жінку доправили у реанімацію, вона прийшла до тями, але стан важкий. На місці продовжують працювати рятувальники, кінологи, усі необхідні служби — тривають пошуки зниклих осіб.

"Ми не спали всю ніч. Думаю, ще дві-три години буде розбір завалів, і тоді можна буде сказати остаточно. Можу сказати, що ми перевірили по книгах реєстрації в готелі, і поки що на зв'язок не вийшли дві людини", — додав подробиці Вілкул щодо влучання ракети РФ у готель "Аврора" у Кривому Розі.

У Telegram-каналі посадовця вказано, що 28 серпня у Кривому Розі оголошується днем жалоби.

Готель "Аврора" у Кривому Розі - Вілкул про обстріл 27 серпня див. з 10:33

Готель "Аврора" у Кривому Розі та обстріл 27 серпня

Готель "Аврора" у Кривому Розі — будівля, розташована у центрі міста за адресою вул. Металургів, буд. 40, на "95 кварталі", кількість кімнат — 29. Росіяни вдарили по триповерховій споруді, писав Фокус зранку 27 серпня. Перше підтвердження про трагічну подію Вілкул опублікував о 01:00. Посадовець та голова Криворізької РДА Євген Ситченко підтвердили загибель двох людей. На фото, опублікованих ДСНС Дніпропетровщини, бачимо, що ракета ЗС РФ знесла чверть будівлі, повністю зруйнувавши кілька кімнат на двох поверхах.

Готель "Аврора" у Кривому Розі - наслідки удару 26-27 серпня Фото: ДСНС Готель "Аврора" у Кривому Розі - як виглядав до удару Фото: Google Maps

Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ відзвітували про наслідки російського обстрілу в ніч на 27 серпня та про результативність сил протиповітряної оборони. Як з'ясувалось, росіяни запустили по українцях 91 засіб ураження, 65 з них знешкодили. Не вдалось збити жодної аеробалістичної ракети "Кинджал" (три ракети запустили МіГ-31 з-під Липецька у РФ). Також дістались до цілі дві ракети "Искандер" (балістична та крилата). Сили ППО підірвали 60 дронів (з 81) та усі п'ять Х-101, ідеться у звіті.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЗС РФ 27 серпня вперше застосували боєголовку з касетною бойовою частиною для удару по енергетичному об'єкту. Водночас напередодні у ЗМІ обговорювали можливість удару Росії по дамбі Київської ГЕС.