Обстріл України 26 серпня: ЗС РФ уперше атакували розподільні підстанції касетними боєприпасами

За словами прем'єр-міністра, удари Російської Федерації були численними. Однак, попри це, Україна втратила лише невелику кількість обладнання.

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Під час атаки 26 серпня Росія вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі за участю керівників державних інституцій.

"Вчора, до речі, відбулися перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції", — розповів Денис Шмигаль.

За його словами, попри численні удари, втрати обладнання виявилися мінімальними.

"Ми після десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила масовану комбіновану повітряну атаку по території України. Окупанти застосували крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинджал", дрони-камікадзе "Шахед". Ворог випустив понад сотню ракет різних типів і близько сотні БПЛА. Атаковані були понад 15 регіонів України.

Загалом ЗС РФ цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики запровадили екстрені відключення, щоби стабілізувати енергосистему.

Зокрема, в "Укренерго" також повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла. Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і повідомив про терміновий режим екстрених відключень електроенергії. А експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу не відкидає того, що російські окупанти мають на меті не допустити ремонтів української генерації для посилення потужності системи.

В Україні навіть доведеться коригувати плани з підготовки до зими. Однак атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків.

Через масований удар Росії по Україні зафіксовані перебої навіть в енергосистемі Молдови. Українським диспетчерам вдалось переналаштувати схему енергопостачання і наразі в країні споживачі забезпечуються електроенергією місцевої генерації.