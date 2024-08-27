Обстрел Украины 26 августа: ВС РФ впервые атаковали распределительные подстанции кассетными боеприпасами

По словам премьер-министра, удары Российской Федерации были многочисленными. Однако, несмотря на это, Украина потеряла лишь небольшое количество оборудования.

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Во время атаки 26 августа Россия впервые атаковала кассетными боеприпасами распределительные подстанции Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме с участием руководителей государственных институтов.

"Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции", — рассказал Денис Шмыгаль.

По его словам, несмотря на многочисленные удары, потери оборудования оказались минимальными.

"Мы после десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", — добавил Шмыгаль.

Напомним, 26 августа Россия осуществила массированную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Оккупанты применили крылатые ракеты "Калибр", аэробаллистические ракеты "Кинжал", дроны-камикадзе "Шахед". Враг выпустил более сотни ракет различных типов и около сотни БПЛА. Атакованы были более 15 регионов Украины.

В общем ВС РФ целились по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики ввели экстренные отключения, чтобы стабилизировать энергосистему.

В частности, в "Укрэнерго" также сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии. А эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу не исключает того, что российские оккупанты имеют целью не допустить ремонтов украинской генерации для усиления мощности системы.

В Украине даже придется корректировать планы по подготовке к зиме. Однако атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗП для энергетиков.

Из-за массированного удара России по Украине зафиксированы перебои даже в энергосистеме Молдовы. Украинским диспетчерам удалось перенастроить схему энергоснабжения и сейчас в стране потребители обеспечиваются электроэнергией местной генерации.