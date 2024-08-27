ЗС РФ завдали комбінованого удару по Києву: у місті виникли пожежі, подробиці

За даними військової адміністрації, внаслідок падіння уламків виникли пожежі у Дніпровському та Деснянському районах. Також ЗС РФ здійснювали пуск балістичної цілі у напрямку столичного району.

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Російські окупанти вночі та вранці 27 серпня продовжили ракетно-дронову атаку по території України. Вибухи в Києві лунали зранку, а атака на область ще продовжується. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста. Внаслідок чого виникла пожежа лісової підстилки на площі до 50 м2. Інформація про постраждалих відсутння. В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях", — йдеться в повідомленні.

Також в КМВА повідомили, що зафіксовано падіння уламків в лісопарковій зоні Деснянського району через що виникла пожежа.

Оперативні служби слідують на місце.

Вибухи в Києві пролунали вранці 27 серпня під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, на підступах до міста бійці ППО знищували ворожі цілі.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про рух БпЛА в напрямку столиці.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — йшлося в повідомленні.

Також про те, що в напрямку Києва летіли повітряні цілі після 5 години ранку проінформували в Повітряних силах ЗСУ.

"Київ, лівий берег. Може бути гучно! Повторні вибухи. Київ! Будьте в укриттях! Ще ракети", – попередили киян моніторингові канали.

Також повідомлялося про пуск балістики в напрямку Київщини, але за попередньою інформацією, ціль знищили.

Нагадаємо, що вранці 27 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку у кілька хвиль, а вибухи лунали щонайменше у чотирьох регіонах України. Наразі відомо про жертви та поранених серед цивільного населення.