ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву: в городе возникли пожары, подробности

По данным военной администрации, в результате падения обломков возникли пожары в Днепровском и Деснянском районах. Также ВС РФ осуществляли пуск баллистической цели в направлении столичного района.

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Российские оккупанты ночью и утром 27 августа продолжили ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы в Киеве раздавались утром, а атака на область еще продолжается. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Киев отражает комбинированную ракетно-пушечную атаку врага. Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки на площади до 50 м2. Информация о пострадавших отсутствует. В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Также в КГВА сообщили, что зафиксировано падение обломков в лесопарковой зоне Деснянского района из-за чего возник пожар.

Оперативные службы следуют на место.

Взрывы в Киеве прогремели утром 27 августа во время воздушной тревоги. По предварительной информации, на подступах к городу бойцы ПВО уничтожали вражеские цели.

В Киевской областной военной администрации сообщили о движении БПЛА в направлении столицы.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорилось в сообщении.

Также о том, что в направлении Киева летели воздушные цели после 5 часов утра проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

"Киев, левый берег. Может быть громко! Повторные взрывы. Киев! Будьте в укрытиях! Еще ракеты", — предупредили киевлян мониторинговые каналы.

Также сообщалось о пуске баллистики в направлении Киевщины, но по предварительной информации, цель уничтожили.

Напомним, что утром 27 августа российские оккупанты совершили массированную атаку в несколько волн, а взрывы раздавались по меньшей мере в четырех регионах Украины. Известно о жертвах и раненых среди гражданского населения.