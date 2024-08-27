"Кинжалы", крылатые ракеты и Shahed: ВС РФ осуществили новый удар по Украине, детали

Российские оккупанты осуществили массированную атаку в несколько волн, а взрывы раздавались по меньшей мере в четырех регионах Украины. Известно о жертвах и раненых среди гражданского населения.

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В ночь на 27 августа ВС РФ продолжили массированную воздушную атаку по территории Украины, начатую 26 августа. Для нее использовали ударные БпЛА, крылатые и аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Староконстантинове, в Ровенской области. Оккупанты снова целились по объектам энергетики. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке на Украину на данный момент.

Взрывы в Киеве

В Киеве утром 27 августа во время воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, на подступах к городу бойцы ПВО уничтожали вражеские цели.

В Киевской областной военной администрации сообщили о движении БпЛА в направлении столицы.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорилось в сообщении.

Об угрозе ударов по столице и региону после 05:00 предупредили в Воздушных силах ВСУ. Там проинформировали, что в направлении столицы с востока летит ракета.

"Киев, левый берег. Может быть громко! Повторные взрывы. Киев! Будьте в укрытиях! Еще ракеты", — предупредили киевлян мониторинговые каналы.

Пока что о последствиях ночной атаки по столице власти не сообщали.

Взрывы в Ровно

Взрывы прогремели в Ровно ночью во вторник, 27 августа во время объявления воздушной тревоги.

"В Ровно слышен звук взрыва", — сообщили корреспонденты "Суспільного".

Телеграм-канал "Николаевский Ванек", который ведет боец Сил обороны, сообщал о пусках ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

"По Ровенской области "Кинжалами" пытались работать. Цель — энергетика", — проинформировал он.

Пока что местные власти последствия ночной атаки не комментировали.

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области с разницей в несколько часов раздавались взрывы.

По информации"Суспільного", около часа ночи местная ПВО работала по "шахедам". За почти 3 часа прозвучала еще серия взрывов. До этого Воздушные силы сообщили о взлете вражеского истребителя МиГ-31К и движение ракеты на Староконстантинов.

Третий взрыв прогремел в 05:40.

Атака на Запорожье

В Запорожской области ВС РФ наносили удары "шахедами". В результате атаки есть погибшие. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Один человек погиб, двое — ранены. Такие последствия ночной атаки шахедами на Запорожье. Россияне нанесли предварительно семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района. Погиб мужчина, ранения получили мужчина и женщина", — проинформировал Федоров.

Он добавил, что взрывной волной и обломками повреждены частные дома, произошло возгорание сухой травы на открытой территории.

Напомним, что 26 августа ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Били по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования.