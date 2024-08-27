"Кинджали", крилаті ракети та Shahed: ЗС РФ здійснили новий удар по Україні, деталі

Російські окупанти здійснили масовану атаку у кілька хвиль, а вибухи лунали щонайменше у чотирьох регіонах України. Наразі відомо про жертви та поранених серед цивільного населення.

Related video

В ніч проти 27 серпня ЗС РФ продовжили масовану повітряну атаку по території України, розпочату 26 серпня. Для неї використали ударні БпЛА, крилаті та аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Вибухи лунали в Києві, Запоріжжі, Старокостянтинові, в Рівненській області. Окупанти знову цілили по об'єктах енергетики. Фокус зібрав все, що відомо про нічну атаку на Україну на цей момент.

Вибухи в Києві

У Києві вранці 27 серпня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередньою інформацією, на підступах до міста бійці ППО знищували ворожі цілі.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про рух БпЛА в напрямку столиці.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — йшлося в повідомленні.

Про загрозу ударів по столиці та регіону після 05:00 попередили в Повітряних силах ЗСУ. Там проінформували, що в напрямку столиці зі сходу летить ракета.

"Київ, лівий берег. Може бути гучно! Повторні вибухи. Київ! Будьте в укриттях! Ще ракети", – попередили киян моніторингові канали.

Поки що про наслідки нічної атаки по столиці влада не повідомляла.

Вибухи в Рівному

Вибухи пролунали в Рівному уночі у вівторок, 27 серпня під час оголошення повітряної тривоги.

"У Рівному чути звук вибуху", — повідомили кореспонденти "Суспільного".

Телеграм-канал "Николаевский Ванек", який веде боєць Сил оборони, повідомляв пуски ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

"По Рівненській області "Кинжалами" намагалися працювати. Ціль — енергетика", — проінформував він.

Поки що місцева влада наслідки нічної атаки не коментувала.

Атака на Хмельниччину

У Хмельницькій області з різницею у кілька годин лунали вибухи.

За інформацією "Суспільного", близько першої ночі місцева ППО працювала по "шахедах". За майже 3 години пролунала ще серія вибухів. До цього Повітряні сили повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К й рух ракети на Старокостянтинів.

Третій вибух пролунав о 05:40.

Атака на Запоріжжя

В Запорізькій області ЗС РФ завдавали ударів "шахедами". Внаслідок атаки є загиблі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула, двоє — поранені. Такі наслідки нічної атаки шахедами на Запоріжжя. Росіяни нанесли попередньо сім ударів безпілотними літальними апаратами по території Запоріжжя та Запорізького району. Загинув чоловік, поранення отримали чоловік та жінка", — проінформував Федоров.

Він додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.

Нагадаємо, що 26 серпня ЗС РФ завдали масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Били по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного і морського базування.