Удар РФ по гостинице "Аврора" в Кривом Роге: Вилкул обновил данные о жертвах и последствиях

Спасатели проверили книгу регистрации гостиницы "Аврора" в Кривом Роге и выяснили, что исчезли два человека, сообщил Александр Вилкул. По его оценкам, поисковая операция может занять около трех часов.

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Гостиница "Аврора" в Кривом Роге пострадала от удара баллистической ракеты ВС РФ, которую россияне запустили около 23:30 26 августа. Из-под руин вытащили жителей гостиницы, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу. О ходе спасательных работ глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Вилкул подтвердил, что россияне нанесли "прямой ракетный удар" удар в гостиницу "Аврора" в Кривом Роге. Пострадали семь человек, из них ранены — пять, погибли — двое. Одна из пострадавших, 43-летняя женщина, была извлечена из-под завалов в 5 часов, пояснил собеседник журналистов. По его словам, женщину доставили в реанимацию, она пришла в себя, но состояние тяжелое. На месте продолжают работать спасатели, кинологи, все необходимые службы — продолжаются поиски пропавших.

"Мы не спали всю ночь. Думаю, еще два-три часа будет разбор завалов, и тогда можно будет сказать окончательно. Могу сказать, что мы проверили по книгам регистрации в отеле, и пока на связь не вышли два человека", — добавил подробности Вилкул о попадании ракеты РФ в гостиницу "Аврора" в Кривом Роге.

В Telegram-канале чиновника указано, что 28 августа в Кривом Роге объявляется днем траура.

Отель "Аврора" в Кривом Роге — Вилкул об обстреле 27 августа. с 10:33

Отель "Аврора" в Кривом Роге и обстрел 27 августа

Отель "Аврора" в Кривом Роге — здание, расположенное в центре города по адресу ул. Металлургов, дом. 40, на "95 квартале", количество комнат — 29. Россияне ударили по трехэтажному зданию, писал Фокус утром 27 августа. Первое подтверждение о трагическом событии Вилкул опубликовал в 01:00. Глава Криворожской РГА Евгений Ситченко заявил о гибели двух человек. На фото, опубликованных ГСЧС Днепропетровщины, видим, что ракета ВС РФ снесла четверть здания, полностью разрушив несколько комнат на двух этажах.

Отель "Аврора" в Кривом Роге – последствия удара 26-27 августа Фото: ГСЧС Отель "Аврора" в Кривом Роге — как выглядел до удара Фото: Google Maps

Отметим, в Воздушных силах ВСУ отчитались о последствиях российских обстрелов в ночь на 27 августа и о результативности сил противовоздушной обороны. Как выяснилось, россияне запустили по украинцам 91 средство поражения, 65 из них обезвредили. Не удалось сбить ни одной аэробалистической ракеты "Кинжал" (три ракеты запустили МиГ-31 из-под Липецка в РФ). Также добрались до цели две ракеты "Искандер" (баллистическая и крылатая). Силы ПВО взорвали 60 дронов (из 81) и все пять Х-101, говорится в отчете.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что ВС РФ 27 августа впервые применили боеголовку с кассетной боевой частью для удара по энергетическому объекту. Между тем, накануне в СМИ обсуждали возможность удара России по дамбе Киевской ГЭС.