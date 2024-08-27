Ракетный удар по Кривому Рогу: россияне попали в отель, есть жертвы (фото, видео)
Российская армия попала в отель "Аврора" в Кривом Роге. Известно о двух гражданах, которые получили несовместимые с жизнью травмы. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.
В понедельник ночью, 26 августа, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области, попав в отель, где находились люди. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Свои".
После взрыва руководитель совета обороны города Александр Вилкул отметил, что есть плохие новости.
Уже во вторник, 27 августа, около 1 часа ночи, он предоставил некоторые подробности, сообщив о ракетном попадании в здание гражданской инфраструктуры.
Он сообщил, что есть одна погибшая, четыре человека получили ранения и уже находятся в больнице. Под завалами, добавил Вилкул, могут находиться еще пять человек.
Председатель Криворожской РГА Евгений Ситниченко впоследствии уточнил, что погибших уже двое.
За психологической помощью обратилось 6 человек, из которых 2 детей.
В результате ракетного удара повреждены жилые дома, магазины, заведение общественного питания, автотранспорт.
В ГСЧС сообщили, что вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание. В результате удара погибли 2 человека, еще 5 — получили травмы различной степени тяжести. Спасены 5 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами, вероятно, остаются еще 2 человека. Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.
Как сообщается, вместе со спасателями на месте происшествия работают верхолазы ГСЧС и кинологи.
Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям.
Российские каналы тем временем сообщили, что в гостинице "Аврора" якобы находились "иностранные наемники".
Напомним, Фокус писал о массированном обстреле регионов Украины 26 августа.
Ночью и утром 27 августа российские оккупанты продолжили ракетно-дронную атаку по территории Украины. В Киеве в результате падения обломков возникли пожары в Днепровском и Деснянском районах.