Ракетний удар по Кривому Рогу: росіяни влучили в готель, є жертви (фото, відео)

Російська армія влучила у готель "Аврора" у Кривому Розі. Наразі відомо про двох громадян, які дістали несумісні із життям травми. На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

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У понеділок вночі, 26 серпня, Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, влучивши в готель, де перебували люди. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Свої".

Після вибуху керівник ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що є погані новини.

Вже у вівторок, 27 серпня, приблизно о 1-й годині ночі, він надав деякі подробиці, повідомивши про ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури.

Він повідомив, що є одна загибла, четверо людей отримали поранення та вже перебувають у лікарні. Під завалами, додав Вілкул, можуть знаходитися ще п'ять осіб.

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко згодом уточнив, що загиблих вже двоє.

За психологічною допомогою звернулося 6 людей, з яких 2 дітей.

Внаслідок ракетного удару пошкоджені житлові будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт.

У ДСНС повідомили, що ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Внаслідок удару загинуло 2 людини, ще 5 — отримали травми різного ступеня тяжкості. Врятовано 5 людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами, ймовірно, залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів.

Як повідомляється, разом із рятувальниками на місці події працюють верхолази ДСНС та кінологи.

Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям.

Російські канали тим часом повідомили, що у готелі "Аврора" нібито перебували "іноземні найманці".

Нагадаємо, Фокус писав про масований обстріл регіонів України 26 серпня.

Вночі та вранці 27 серпня російські окупанти продовжили ракетно-дронову атаку по території України. У Києві внаслідок падіння уламків виникли пожежі у Дніпровському та Деснянському районах.