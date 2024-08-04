Перші кадри F-16 в небі України: президент Зеленський презентував нові літаки в День Повітряних сил ЗСУ

Президент поки не розкриває деталі, які саме завдання будуть виконувати або вже виконали перші українські F-16.

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Володимир Зеленський презентував нові винищувачі F-16 в День Повітряних сил ЗСУ, 4 серпня. Літаки здійснили свій перший офіційний політ, а президент України зауважив, що багато пілотів нині перебувають на навчанні, а Україна очікує додаткових F-16. Новина та привітання президента з'явились на сайті "Офісу президента".

"Поки що, та кількість, яка є в Україні, поки що, та кількість пілотів, які вже навчені — цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових F-16. Позитив є в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Я маю на увазі – тренуються", — сказав президент.

F-16 в Україні Фото: Офис Президента Украины

Зеленський зауважив, що зараз влада працює над тим, щоб партнери розширили платформу тренувань та навчання для українських пілотів та інженерів.

Президент Володимир Зеленський не розкрив, які саме завдання виконуватимуть довгоочікувані винищувачі. Але сказав, що партнери з Коаліції можливостей розвитку Повітряних сил ЗСУ знають, яка кількість літаків потрібна Україні.

"Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!", — сказав Зеленський.

F-16 в небі України

Також він подякував українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України "за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність".

"Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, перші кадри F-16 з'явились ще 31 липня. Нібито фото було зроблено в небі над Одещиною.

Новина стала несподіванкою та викликала ажіотаж. У соцмережах відгукнулись мемами та жартами.