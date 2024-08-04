Первые кадры F-16 в небе Украины: президент Зеленский презентовал новые самолеты в День Воздушных сил ВСУ

Президент пока не раскрывает детали, какие именно задачи будут выполнять или уже выполнили первые украинские F-16.

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Владимир Зеленский презентовал новые истребители F-16 в День Воздушных сил ВСУ, 4 августа. Самолеты совершили свой первый официальный полет, а президент Украины отметил, что многие пилоты сейчас находятся на обучении, а Украина ожидает дополнительных F-16. Новость и поздравления президента появились на сайте "Офиса президента".

"Пока что, то количество, которое есть в Украине, пока что, то количество пилотов, которые уже обучены — этого еще недостаточно. Позитив есть в том, что мы ожидаем дополнительных F-16. Позитив есть в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Я имею в виду — тренируются", — сказал президент.

F-16 в Украине Фото: Офис Президента Украины

Зеленский отметил, что сейчас власть работает над тем, чтобы партнеры расширили платформу тренировок и обучения для украинских пилотов и инженеров.

Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные истребители. Но сказал, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

"Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов — Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, — и все наши партнеры — мы ценим вашу поддержку!", — сказал Зеленский.

F-16 в небе Украины

Также он поблагодарил украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины "за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость".

"С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!", — сказал Зеленский.

Напомним, первые кадры F-16 появились еще 31 июля. Якобы фото было сделано в небе над Одесской областью.

Новость стала неожиданностью и вызвала ажиотаж. В соцсетях откликнулись мемами и шутками.