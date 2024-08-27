F-16 сбили ракеты РФ во время обстрела 26 августа: Зеленский заявил о работе истребителей (видео)

Западные партнеры предоставили Украине слишком мало истребителей F-16, которые впервые применили для сбивания российских ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства напомнил партнерам о разрешении на удары по РФ, но они избегают таких разговоров.

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Последняя массированная ракетно-дроновая атака ВС РФ была направлена против энергетической инфраструктуры Украины. За некоторыми ракетами успешно охотились истребители F-16, которые ВСУ получили от западных партнеров. Об особенностях первого использования F-16 президент Украины рассказал во время пресс-конференции 27 июля, которая транслировалась в YouTube-канале офиса главы государства.

Зеленский объяснил журналистам, что во время массированного обстрела ВС РФ, который состоялся 26 августа, россияне запустили по украинцам более 230 воздушных средств поражения. В тот день Украина впервые подняла истребители F-16 для сбивания ракет РФ.

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Первые кадры F-16 в небе Украины: президент Зеленский презентовал новые самолеты в День Воздушных сил ВСУ

"В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 уже сбили некоторые ракеты", — сказал президент.

Глава Украины поблагодарил западных партнеров за предоставление истребителей, но отметил, что самолетов не хватает.

"Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного", — прозвучало во время пресс-конференции.

Ответ Зеленского прозвучал после вопроса журналистки CNN о запрете партнеров бить западным оружием по российской территории (ориентировочно, на 20-ой минуте от начала пресс-конференции). Президент заявил, что постоянно касается этой проблемы, и с ним не хотят на эту тему говорить. Относительно F-16 политик добавил, что многое зависит от позиции США и планов на подготовку украинских пилотов.

Обстрелы ВС РФ 26 августа — заявление Зеленского по F-16 — заявление Зеленского по F-16

Обстрелы ВС РФ 26 августа — последствия удара

Отметим, днем и утром 26 августа ВС РФ провели массированный обстрел Украины, писал Фокус. Россияне атаковали двумя основными волнами. В первой участвовали дроны-камикадзе "Шахед", во второй, кроме БПЛА, по украинцам летели ракеты разных типов. Как заявил премьер-министр Десны Шмыгаль, взрывалось в 15 регионах Украины. В НЭК "Укрэнерго" подтвердили, что россияне повредили ряд энергетических объектов, поэтому вновь вводятся аварийные и плановые отключения.

Тем временем в сети появились кадры удара ВС РФ по дамбе Киевской ГЭС. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские ракеты не пробьют плотину и призвал не поддаваться влиянию российской пропаганды.

Воздушные силы ВСУ отчитались о последствиях отражения атаки ВС РФ 26 августа. По словам воздушного командования, россияне запустили 127 ракет, среди них — "Кинжалы", "Искандеры", Х-101, "Калибры". Удалось сбить 102 ракеты, то есть 80%. Кроме того, обезвредили 99 из 109 ударных дронов, указано в отчете.

Напоминаем, в ночь на 27 августа россияне атаковали Украину дронами и ракетами, а воздушная тревога местами длилась почти 10 часов. Одна из российских ракет ударила по гостинице "Аврора" в Кривом Роге: председатель совета обороны Александр Вилкул рассказал о ходе спасательной операции.