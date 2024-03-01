Загроза Києву та Одесі: Україна непокоїться про втрати територій влітку 2024 року, — ISW

Подальший етап конфлікту залежить від просування супротивника у районі Авдіївки. Командування ЗС РФ, аналізуючи рівень фортифікаційних споруд ЗСУ на Східному напрямку, робитиме висновок про загальний стан оборони України.

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Керівництво України занепокоєне можливістю російських військ захопити значні території влітку 2024 року, якщо зволікання із західною допомогою продовжиться. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 лютого.

Важливо

Авдіївка "подарувала" ЗС РФ тактичні можливості: окупанти активно наступають, — ISW (карта)

Аналітики посилаються на дані з публікації Bloomberg, у якій близькі до українського керівництва джерела повідомили, що російські війська вирішать, чи продовжувати поточний поступовий тактичний наступ і чи готуватися до більших проривів влітку 2024 року залежно від підсумків поточних боїв на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що російські війська готуються до нової наступальної операції, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. ЗС РФ зараз використовують тактичні можливості, які відкрило захоплення Авдіївки, і прагнуть просунутися якомога далі в цьому районі.

"Російські сили можуть змінити майбутні наступальні операції залежно від рівня успіху, якого доб'ються під час атак на захід і північний захід від Авдіївки", — йдеться в публікації. Зазначається також, що за станом української оборони в населених пунктах на захід від Авдіївки росіяни зроблять висновок про загальний стан оборони України.

Куп'янський напрямок

ЗС РФ також проводять багатосторонню наступальну операцію вздовж лінії Куп'янськ-Святе-Кремінна, але останнім часом не домоглися тут якихось помітних успіхів. Успіх або невдача тут також вплине на перспективи подальшого наступу.

Операційне просування РФ, як і раніше, багато в чому залежить від рівня підтримки України з боку Заходу: все ж добре укомплектовані Сили оборони довели, що можуть завадити російським військам домогтися навіть незначних успіхів під час повномасштабного наступу.

За оцінками української розвідки, очільник Кремля Володимир Путін не відмовився від своєї первісної мети із захоплення великих українських міст, таких як Київ і Одеса. Нещодавно він назвав Одесу "російським містом", інші російські чиновники "російськими" називали Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ. Експансіоністська риторика російського військово-політичного керівництва останнім часом стала більш відкритою, робиться це для того, щоб для подальшого захоплення території України не було обмежень.

Нагадаємо, що, за оцінками DeepState, окупанти штурмують Іванівське і Бердичі та просуваються в інших районах Донецької області.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін намагається зацікавити Захід мирними переговорами і ядерними погрозами.