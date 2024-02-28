Авдіївка "подарувала" ЗС РФ тактичні можливості: окупанти активно наступають, — ISW (карта)

Аналітики попередили, що російські війська відновили "високі темпи" наступу. За їхнім прогнозом, ворог "в найближчі тижні" просунеться від Авдіївки та захопить нові населені пункти.

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ЗС РФ намагаються використати тактичні можливості, здобуті захопленням Авдіївки, щоб просунутись у Донецькій області далі. Шанси окупантів на успіх оцінили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 лютого.

Аналітики повідомили, що російські війська відновили "відносно високі темпи наступів" на захід і північний захід від Авдіївки. Їхні удари зосереджені в напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького. Україна зайняла там оборонні позиції для прикриття відходу військ з Авдіївки.

Українські військові оглядачі назвали укріплення Сил оборони на заході від Авдіївки "тими, що розчаровують" та "проблематичними". Водночас російські провоєнні блогери заявляли, що захисникам важко утримувати оборону на захід від Авдіївки. Вони прогнозували, що згодом українські сили зосередяться на лінії оборони далі на захід, яку почали споруджувати в листопаді 2023 року.

"Ймовірно, російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки. Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська обіймали, протягом коротшого періоду, ніж українські позиції в Авдіївці чи далі на захід, і російські сили, ймовірно, зберігають високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість", — зазначили в ISW.

Аналітики припустили, що ЗС РФ можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки "в найближчі тижні". Однак очікується, що водойма між Бердичами-Семенівкою-Орлівкою далі на захід "сповільнить і без того відносно повільний рух".

У звіті підкреслили, що цей складний рельєф має обмежити тактичні досягнення Росії та дозволити Україні підготувати оборонні позиції. Це, ймовірно, призведе до фінальної кульмінації наступу окупантів на Авдіївському напрямі.

"Принаймні до тих пір, поки росіяни не посилять свої атакувальні елементи", — додали в ISW.

Карта бойових дій у Донецькій області Фото: ISW

Нагадаємо, 27 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські сили "стабілізували" лінію оборони під Авдіївкою. Він повідомив, що ЗС РФ утримують на підступах до Бердичів, Орлівки та Тоненького.

Також 27 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій проінформував, що Сили оборони вийшли з двох населених пунктів на Авдіївському напрямі. Йдеться про села Сєверне та Степове.