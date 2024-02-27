ЗСУ вийшли із двох населених пунктів під Авдіївкою (карта)

До війни тут проживали до сотні людей на два села. Запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора та вночі.

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Сили оборони вийшли з двох сіл у районі Авдіївки на Донеччині. Про це в ефірі телемарафону 27 лютого повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєвєрне та Степове", — сказав Лиховій.

За його словами, у цих двох селах до війни проживали до сотні мешканців. Запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора та вночі. Ворог зазнав тут великих втрат.

Дмитро Лиховій додав, що зараз штурмові групи ЗС РФ зросли в кількості й мають чисельність до взводу, а іноді й до роти.

Нагадаємо, що 27 лютого заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, що Росія кинула на Авдіївський напрямок "величезну кількість піхоти". За його словами, поблизу Красногорівки тривають активні бої.

Також 27 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про ліквідацію літака окупантів. Захисники "приземлили" винищувач-бомбардувальник Су-34. За кілька годин стало відомо про ще один збитий ворожий літак.