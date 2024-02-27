ЗСУ знищили ще один бомбардувальник Су-34: у Повітряних силах озвучили деталі (фото)

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук порадив російським пілотам перед кожним вильотом зустрічатися з рідними, оскільки ніхто не знає, "пощастить чи ні цього разу".

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Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат не лише особового складу, а й техніки. Цього разу українським захисникам вдалося знищити ще один літак Су-34. Про це у своєму Telegram-каналі написав командувач Повітряних сил Микола Олещук 27 лютого.

За його словами, сталося це на східному напрямку фронту. Дії Сил оборони призвели до того, що на рахунку в противника ще мінус один винищувач-бомбардувальник, яким він регулярно атакував українську територію.

"Учора російським пілотам вдалося ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися з рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", — заявив Микола Олещук.

Окремо командувач Повітряних сил подякував усім причетним за бойову роботу, яка наближає перемогу України.

Варто зазначити, що 22 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував втрати для російської авіації, які останнім часом почастішали. Причина в тому, що в українських захисників з'явилося більше засобів та інструментів для того, щоб діставати противника на далеких дистанціях.

Усього лише за тиждень ЗСУ вдалося знищити сім російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба і подякував їм за влучність.

"Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави — якраз захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", — заявляв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 лютого в Краснодарському краї РФ впав літак А-50, який вдалося знищити бійцям ЗСУ. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ) розповіли, що це результат спільної операції розвідки і військового командування.