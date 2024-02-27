"Наступають і вдень, і вночі": ЗС РФ намагаються закріпитися під Авдіївкою, — Жорін (карта)
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, що Росія кинула на Авдіївський напрямок "величезну кількість піхоти". За його словами, поблизу Красногорівки тривають "дуже активні бої".
Російські окупанти намагаються просунутися на Авдіївському напрямку в Донецькій області. Деталями 27 лютого в соцмережах поділився майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) Максим Жорін.
"Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати — і вдень, і вночі", — повідомив він.
Військовослужбовець розповів, що основний напрям, де нині тисне ворог, це лінія населених пунктів Бердичі — Орлівка. Також "дуже активні бої" точаться в районі Красногорівки.
"Ворог намагається закріпитися на захоплених територіях величезною кількістю піхоти", — зазначив Жорін.
Офіцер запевнив, що 3 ОШБр та інші підрозділи українських сил "не лише сидять в обороні", але й контратакують ЗС РФ.
Нагадаємо, 27 лютого у війську оприлюднили кадри знищення російської гаубиці на полі бою. Внаслідок двох прицільних влучань ворожа гармата-гаубиця Д-20 перетворилася на брухт.
Також 27 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про ліквідацію ще однієї "пташки" російських окупантів. Захисники "приземлили" винищувач-бомбардувальник Су-34. Воєначальник підкреслив, що ворожим льотчикам варто запровадити нову традицію — "перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися з рідними".