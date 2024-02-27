Найскладніше — біля Авдіївки: у DeepState розповіли про зміни на фронті (карти)

За даними аналітиків, ще в неділю українські Сили оборони відбили 4 російські штурми на Степове Донецької області, проте, врахувавши ризики, вирішили залишити село.

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Російські окупанти намагаються тиснути західніше Авдіївки Донецької області, аби вийти на оперативний простір. На інших ділянках фронту також складно, "проте не так як біля Авдіївки". Про це повідомили аналітики DeepState у вівторок, 27 лютого.

Як зазначають експерти, без змін наразі залишаються Біломосковський, Сіверський, Бєлгородський та Таврійський відрізки.

Однак на Сватівському відрізку останні дні противник тисне біля Тернів та Ямполівки.

Карта наступу РФ у Донецькій області

Крім того, за інформацією аналітиків, ворог продовжує атакувати по лінії Богданівка-Іванівське на Бахмутському відрізку. Там росіяни мають частковий успіх.

Карта наступу РФ у Донецькій області

Також у DeepState розповіли, що на Авдіївському відрізку ще в неділю українські Сили оборони відбили 4 російські штурми на Степове, однак, врахувавши ризики, вирішили залишити село. Крім того, як додають експерти, ворог вже закріплюється на західних околицях міста.

"На щастя, вони не відразу зрозуміли що відбувається, тому зазнали чималих втрат від нашої артилерії", — йдеться у повідомленні.

Карта наступу РФ у Донецькій області

Також противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького росіяни намагаються увірватися з півночі в населений пункт.

"З'явилися кадри, де на західних околицях Сєверного москов**и проводять зачистку руїн. Кац**и посилили тиск на Красногорівку (М) і проводять штурмові дії як з півдня, так і зі сходу. Ворог продовжує вести штурмові дії в Георгіївці, Новомихайлівці та Побєді. В останній Сили Оборони дали суттєву відсіч вирод**м", — розповіли аналітики.

Карта наступу РФ у Донецькій області

На Бердянському відтинку ворог знову пробував покращити тактичне положення північніше Новодонецького, але ситуація залишилася без змін.

Окрім того, зіткнення тривають й західніше та південніше Роботиного на Запорізькому відрізку.

Нагадаємо, 27 лютого у DeepState повідомили, що російські війська просунулися в районі Горлівки, Бердичів і Тоненького Донецької області. Населені пункти Степове та Сєверне окуповані.