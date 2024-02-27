Степове і Сєверне окуповані: війська РФ просунулися в Донецькій області, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, від українського командування варто чекати заяв про "підготовлені" рубежі оборони, на які відійшли ЗСУ. Генштаб у ранковому зведенні не підтверджував захоплення населених пунктів у районі Авдіївки.

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Російські війська просунулися в районі Горлівки, Бердичів і Тоненького Донецької області. Населені пункти Степове та Сєверне окуповані. Про це повідомляє DeepState.

Аналітики припускають, що незабаром українське командування заявить про "підготовлені" рубежі оборони.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктах Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Степове та Сєверне на карті

Повідомляється також, що противник завдавав ударів у районах населених пунктів Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Первомайське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед іншого: Очеретине, Вовче, Бердичі, Степове та Орлівка.

Нагадаємо, що головнокомандувач Олександр Сирський готує для війни два плани, але все залежатиме від постачання зброї зі США.

Також повідомлялося, що президент Петр Павел заявив, що було відхилено 56 заявок про допуск до служби в Силах оборони громадян Чехії. Ще 20 заявок схвалили. Вибірковий підхід пояснюється рекомендаціями Міноборони та МВС Чехії.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість виряджання військ в Україну.