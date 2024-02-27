Степовое и Северное оккупированы: войска РФ продвинулись в Донецкой области, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, от украинского командования стоит ждать заявлений про "подготовленные" рубежи обороны, на которые отошли ВСУ. Генштаб в утренней сводке не подтверждал захват населенных пунктов а районе Авдеевки.

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Российские войска продвинулись в районе Горловки, Бердичей и Тоненького Донецкой области. Населенные пункты Степовое и Северное оккупированы. Об этом сообщает DeepState.

Аналитики допускают, что в скором времени украинское командование заявит про "подготовленные" рубежи обороны.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктах Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области", — говорится в утренней сводке Генштаба.

Степовое и Северное на карте

Сообщается также, что противник наносил удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди прочего: Очеретино, Волчье, Бердичи, Степовое и Орловка.

Напомним, что главнокомандующий Александр Сырский готовит для войны два плана, но все будет зависеть от поставок оружия из США.

Также сообщалось, что президент Петр Павел заявил, что были отклонены 56 заявок о допуске к службе Силах обороны граждан Чехии. Еще 20 заявок одобрили. Избирательный подход объясняется рекомендациями Минобороны и МВД Чехии.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину.