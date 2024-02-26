Зависит от помощи США: Сырский готовит для войны два плана, — Зеленский

По словам президента Украины, если Штаты выделят помощь, то ВСУ будут проводить контрнаступление. Если этого не произойдет, то им придется сосредоточиться только на обороне.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит два плана дальнейших действий по войне с россиянами. Все зависит от помощи американцев, о чем сказал в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, если Штаты выделят помощь, то ВСУ будут проводить контрнаступление. Если этого не произойдет, то им придется сосредоточиться только на обороне.

Также Зеленский отметил кампанию по дезинформации, которую проводит Кремль. Одним из элементов этой кампании является завышение количества жертв с украинской стороны.

Президент также прокомментировал цифру в 31 тысячу погибших украинских военных, которую озвучил ранее. По его мнению, сейчас важно поделиться этими данными, ведь с украинцев "достаточно лжи".

Также глава государства прокомментировал слова сенатора Джеймс Вэнса о том, что исход войны не изменится, даже если Украина получит деньги. По словам Зеленского, американский политик просто не понимает, что здесь происходит.

"Понять это — значит прийти на передовую и посмотреть, что происходит… без этой поддержки. И он поймет, что миллионы людей будут убиты", — сказал Зеленский.

Напомним, в том же интервью президент Украины сообщил, что ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США. По его словам, без помощи США Украине не только будет сложно добиться каких-либо новых успехов на поле боя, но ей также будет трудно продолжать защищаться уже в этом году.

Также президент говорил, что Украина получила от ЕС меньше половины обещанного миллиона снарядов. Речь идет всего о 30% от заявленного количества.