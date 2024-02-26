"Это будет очень трудно": ВСУ не смогут удерживать оборону без помощи США, — Зеленский

Президент Украины заявил, что Россия тратит "миллиарды" на распространение ложной информации о войне. Ей удалось повлиять на дебаты в Соединенных Штатах.

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Без военной помощи от США украинские военные не смогут удерживать оборону от российских оккупантов. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, без помощи США Украине не только будет сложно добиться каких-либо новых успехов на поле боя, но ей также будет трудно продолжать защищаться уже в этом году.

"Люди будут подготовлены, но не будут подготовлены боеприпасы и бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы защищаться, оставаться сильными. Это будет очень сложно", — сказал он.

В том же интервью президент сказал, что у него был разговор со спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном о пакете помощи Украине. По словам Зеленского, после этого разговора он почувствовал оптимизм.

"Он сказал, что сделает все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне. Он понимает, насколько героические наши люди, наши солдаты и мирные жители", — сказал он.

Глава государства отметил, что хотя он понимает, что США приближаются к выборам, он надеется, что соглашение по поводу помощи для Украины может быть достигнуто.

По словам Зеленского, Россия тратит "миллиарды" на распространение ложной информации о войне. Ей удалось повлиять на дебаты в США.

"Я был удивлен, что они сильны даже в США, в ЕС, во всем мире. Они вложили в это много денег", — сказал он.

Отметим, 16 февраля Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.

Позже 17 февраля в Конгрессе сказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине. Конгрессмен Майкл Маккол сказал, что спикер Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.