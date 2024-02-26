"Це буде дуже важко": ЗСУ не зможуть утримувати оборону без допомоги США, — Зеленський

Президент України заявив, що Росія витрачає "мільярди" на поширення неправдивої інформації про війну. Їй вдалося вплинути на дебати в Сполучених Штатах.

Related video

Без військової допомоги від США українські військові не зможуть утримувати оборону від російських окупантів. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, без допомоги США Україні не тільки буде складно домогтися якихось нових успіхів на полі бою, але їй також буде важко продовжувати захищатися вже цього року.

"Люди будуть підготовлені, але не будуть підготовлені боєприпаси і бригади не будуть готові... не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові захищатися, залишатися сильними. Це буде дуже складно", — сказав він.

У тому ж інтерв'ю президент сказав, що у нього була розмова зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном про пакет допомоги Україні. За словами Зеленського, після цієї розмови він відчув оптимізм.

"Він сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці. Він розуміє, наскільки героїчні наші люди, наші солдати і мирні жителі", — сказав він.

Глава держави зазначив, що хоча він розуміє, що США наближаються до виборів, він сподівається, що угода щодо допомоги для України може бути досягнута.

За словами Зеленського, Росія витрачає "мільярди" на поширення неправдивої інформації про війну. Їй вдалося вплинути на дебати в США.

"Я був здивований, що вони сильні навіть у США, в ЄС, у всьому світі. Вони вклали в це багато грошей", — сказав він.

Зазначимо, 16 лютого Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.

Пізніше 17 лютого в Конгресі сказали, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні. Конгресмен Майкл Маккол сказав, що спікер Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже після цього зайнятися додатковими виділеннями коштів.