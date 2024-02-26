Байден проти Джонсона: що заважає Україні отримати військову допомогу від США, — Politico

За словами журналістів, Білий дім проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити Джонсона і змусити його провести голосування в Палаті представників.

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Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон практично не контактують один з одним, що погіршує ситуацію з виділенням коштів на допомогу Україні. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, у політиків не тільки десятки років різниці у віці, а й різні погляди щодо політичної філософії.

Джерела розповіли виданню, що далеко не всі з оточення Байдена мали контакти з республіканцем Джонсоном до того, як його призначили спікером Конгресу. Політики вперше зустрілися наприкінці жовтня 2023 року, а найзмістовніша розмова між ними відбулася телефоном минулого місяця.

У матеріалі сказано, що Джонсон і Байден знову зустрінуться 27 лютого, коли лідери Конгресу приїдуть у Білий дім для обговорення фінансування.

"У питанні фінансування України адміністрація Байдена проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити Джонсона і змусити його провести голосування в залі засідань", — зазначили журналісти.

Видання пише, що Білий дім має обмежені можливості тиску на Джонсона. Так, адміністрація Байдена може взаємодіяти з республіканцями в Конгресі. Водночас деякі помічники в Західному крилі та члени консервативного флангу Джонсона попередили, що винесення питання про допомогу Україні на розгляд Палати представників може спровокувати спробу витіснити його з посади спікера.

Зазначимо, 16 лютого Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.

Пізніше 17 лютого в Конгресі сказали, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні. Конгресмен Майкл Маккол сказав, що спікер Майк Джонсон, найімовірніше, хоче спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже після цього зайнятися додатковими виділеннями коштів.