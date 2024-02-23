"Настав час доводити": Байден закликав Конгрес терміново виділити допомогу Україні

За словами предидента США Джо Байдена, через два роки після початку війни народ України продовжує битися з величезною мужністю, але у ЗСУ закінчуються боєприпаси.

Related video

У п'ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з пропозицією про виділення допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів євро. Про це стало відомо з його заяви, опублікованої на сайті Білого дому.

"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута", — сказав він.

За словами американського лідера, для США настав час твердо стояти разом з Україною і об'єднатися з нашими союзниками і партнерами.

"Зараз настав час довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються", — додав він.

Згідно з висловлюванням американського лідера, через два роки від початку війни, український народ "продовжує боротися з величезною мужністю, але у них вичерпуються запаси боєприпасів".

"Україні необхідно більше поставок зі США, щоб протистояти нещадним атакам Росії, які можливі завдяки зброї та боєприпасам з Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників має ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, поки не стало надто пізно", — сказав Байден.

Президент США доповнив, що запропонований законопроєкт не тільки забезпечує нагальне фінансування для України, але також спрямований на інвестування в оборонно-промислову базу Америки.

"Він був прийнятий переважною більшістю голосів у Сенаті, і немає жодних сумнівів у тому, що, якщо спікер оголосить голосування, він швидко пройде в Палаті представників. Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроєкт, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома і протистояти Путіну. Не підтримка цього законопроєкту йому тільки на руку", — вважає Байден.

Також він зазначив, що вже завтра, 24 лютого, виповниться два роки з моменту, коли російські ракети почали вибухати поблизу столиці Києва, а російські війська перейшли кордон з Україною, розпочавши жорстоку атаку на Україну під керівництвом Володимира Путіна.

"Він вірив, що зможе легко підпорядкувати волю і зламати рішучість вільного народу. Що він зможе перетворитися на суверенну націю, і світ перевернеться. Що він зможе похитнути основи безпеки в Європі та за її межами. Два роки потому ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", — констатував Байден.

Він повторив, що "відважний народ України продовжує битися", непохитний у своїй рішучості захистити свою свободу і майбутнє.

За його словами, "НАТО наразі сильніше, більше і більш згуртоване, ніж будь-коли", і безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн, очолювана Сполученими Штатами, продовжує підтримувати Україну критично важливою допомогою і прагне притягнути Росію до відповідальності за свою агресію.

Що відомо про позицію Конгресу США щодо допомоги Україні

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ повідомили, що армія США оплачує рахунки на сотні мільйонів доларів, щоб підтримати Україну. Якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про фінансування допомоги, то американським військовим доведеться витягувати кошти з інших важливих проєктів.

Раніше видання The New York Time повідомило, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Адміністрація американського президента висловила критику на адресу спікера Палати представників США Майка Джонсона за його рішення заблокувати допомогу Україні.

13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд із яких — для Києва. Тепер документ має схвалити Палата представників.