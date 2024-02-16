"Америка програє": у Білому домі розкритикували Джонсона через блокування грошей Україні

За словами спікера адміністрації президента Ендрю Бейтса, глава Палати представників спричиняє погіршення національної безпеки США своїми діями.

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Адміністрація американського президента висловила критику на адресу спікера Палати представників США Майка Джонсона за його рішення заблокувати допомогу Україні. Про це повідомляє спікер Білого дому Ендрю Бейтс, передає видання The Hill.

Видання ознайомилося зі службовою запискою Бейтса, в якій він висловив критику на адресу Джонсона за рішення відправити Палату представників на перерву, замість того, щоб припинити шкоду, яку завдають національній безпеці.

"Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І з кожним днем, коли він відкладає чисте голосування, авторитет республіканців у Конгресі перед американським народом падає", — зазначив Бейтс.

Спікер наполегливо підкреслив, що американці "обурені шкодою, яку спікер Джонсон завдає національній безпеці Америки на догоду політичним цілям, як це підтвердили виборці в Нью-Йорку".

Нагадаємо, раніше видання The New York Time повідомило, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Раніше повідомлялося, що Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єдналися, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.