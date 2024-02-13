Сенат США підтримав виділення пакету з $60 млрд Україні: які результати голосування

Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єднались, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.

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Сенат США завершив голосування щодо виділення пакета фінансової допомоги Україні, а також Ізраїлю і Тайваню. Голосів "за" було більше, ніж мінімально необхідно. Підсумки голосування опублікували на порталі Конгресу.

Американські сенатори підтримали пропозицію уряду президента Джо Байдена щодо виділення близько 90 млрд дол. для допомоги країнам-партнерам.

Результати поіменного голосування:

"за" — 69 голоси;

"проти" — 29 голосів.

Сенат США - голосування за допомогу Україні 13 лютого Фото: Telegram

Щоб Україна, Ізраїль і Тайвань отримали обіцяні кошти, рішення мають підтримати у Палаті представників, пояснив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Також він зазначив, що для підсумкового голосування у сенаті достатньо 51 голосу, а їх виявилось дещо більше.

США та Україна — деталі виділення допомоги

Джо Байден запропонував виділити 101 млрд дол. з бюджету США на допомогу трьом країнам-партнерам, а також для підвищення безпеки на кордоні. Рішення заблокували на рівні Палати представників — проти виступили сенатори з Республіканської партії.

Блокування виділення коштів триває понад чотири місяці. Сенатори-республіканці спершу заявляли, що їм не ясно, куди витратять кошти для України. Втім, новий голова нижньої палати Конгресу, республіканець Майк Джонсон заявляв, що не проти виділення грошей і навіть вважав, що на ЗСУ "вдягали наручники". Однак зазначив, що основна проблема США — внесення змін у законодавство про міграцію, цю проблему слід розв'язати першою.

45 президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиції щодо міграційного законодавства смішні. Також він впевнений, що закінчить російсько-українську війну протягом кількох годин. Тим часом голова Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн-18" повідомив, що єдина допомога, яку може відтепер виділяти США — це навчання українських військових, а на будь-що інше коштів немає.

10 лютого у Сенат надійшла нова пропозиція, згідно з якою планували відділити фінансову допомогу від міграційного законодавства. У якості обґрунтування вказувалось, що гроші особливо необхідні Україні, де призначили нового головнокомандувача.

Зранку 13 лютого стало відомо, що у Сенаті підтримали завершення дебатів, — написала в Facebook посол України в США Оксана Маркарова.