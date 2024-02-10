"Озброїти наступного головкома": що відбувається з пакетом допомоги Україні у Конгресі США

Виділення грошей для України має пройти дебати в Сенаті і отримати не менш як 60 голосів "за". Остаточне голосування відбудеться 13-14 лютого, а потім законопроєкт надійде в Палату представників.

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Увечері 9 лютого за місцевим часом у Сенаті США, верхній палаті Конгресу, відбулось голосування щодо виділення 95,3 млрд дол. на підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. З документа про додаткову допомогу видалили згадки про заходи безпеки на кордоні, сподіваючись, що це дасть можливість отримати голоси Республіканської партії. Частина республіканців підтримали законопроєкт, але все ж мають нові приводи для заперечення. Про деталі обговорення у Сенаті ідеться у статті на порталі The Hill.

На порталі вказали, що лідер більшості в Сенаті, представник Демократичної партії Чак Шумер прийняв рішення вилучити витрати на оборону кордону. Саме тому сумарний обсяг додаткового фінансування, щодо якого дебатують сенатори, зменшився зі 101 млрд дол. до 95,3 млрд дол. Зміни знадобилось для того, щоб здолати спротив республіканців, які вимагали спершу переробити міграційне законодавство, а тоді видавати гроші партнерам.

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Результати голосування в Сенаті за новою пропозицією — 64 голосів "за", серед них — чотири голоси республіканців. Голосів "проти" — 19 (республіканці). Зазначимо, на порталі Politico вказали, що проти проголосував також незалежний сенатор Берні Сандерс — у нього турботу викликає питання Гази і він не хотів би давати гроші Ізраїлю.

The Hill навели заяви двох представників верхньої палати Конгресу США.

Лідер демократів Шумер нагадав, що сенаторам необхідно якнайшвидше прийняти рішення.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл тим часом закликав не опиратись виділенню коштів для України, оскільки вони знадобляться новому головнокомандувачу ЗСУ, щоб дати відсіч ЗС РФ.

"[У сенаторів — ред.] є "обов'язок" забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили", — навели журналісти слова сенатора.

На порталі Politico пояснили, які етапи має пройти законопроєкт про додаткове фінансування, щоб нарешті потрапити у Палату представників, де приймуть остаточне рішення. Спершу два дні будуть обговорювати правки, при чому республіканці планують витрачати максимум часу на кожну пропозицію. У неділю 11 лютого буде підсумкове голосування щодо додаткового фінансування без питання кордонів: для прийняття потрібно 60 голосів. У понеділок — ще два процедурних голосування. Нарешті, остаточне відбудеться у вівторок чи середу (13-14 лютого), пояснили автори порталу.

США та Україна — деталі

Зазначимо, у жовтні 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування розміром 101 млрд дол., при чому для України могли виділити близько 64 млрд дол. Сенат підтримав пропозицію, натомість у Нижній палаті сенатори від Республіканської партії півтора року блокують рішення. Спершу республіканці вказували, що їм не зрозуміло, на що витратить гроші Україна. Потім — дебатували щодо міграційного законодавства.

5 лютого 45-й президент США Дональд Трамп, республіканець, заявив, що пропозиції нинішнього американського уряду щодо кордону є "смішними". 8 лютого прибічник Трампа журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна. Інтерв'ю подивились більш як 100 млн людей, почувши чергові тези Кремля про причини вторгнення в Україну.