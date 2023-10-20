Отримає найбільше: Білий дім офіційно запросив у Конгресу $61 млрд для України

Журналісти повідомили, що Білий дім планує поділити фінансування на чотири частини. Кошти виділять Україні та Ізраїлю, а також на протистояння Росії, Китаю та Ірану.

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Президент США Джо Байден звернуся до Конгресу щодо виділення бюджетних коштів на іноземну допомогу. Загалом просить про 106 млрд дол., з цієї суми 61,4 млрд дол. матиме Україна. Також певну суму отримає Ізраїль та імміграційні програми. Про деталі пропозиції Байдена Конгресу ідеться у статті видання The Washington Post.

Видання зазначає, що подібний запит свідчить про серйозні "розломи у зовнішній політиці", що особливо важливо перед президентськими виборами 2024 року.

Байден запросив у американських сенаторів 106 млрд дол., які після рішення членів Республіканської та Демократичної партій будуть поділені наступним чином:

Україна отримає 61,4 млрд дол. (це найбільша частка); Ізраїль — 14 млрд дол. (у 4 рази менше, ніж Україна); потреби імміграційної політики — 14 млрд дол.; гуманітарна допомога та витрати на протидію Китаю, який посилює вплив в Азії та в країнах, що розвиваються — 10 млрд дол.

Зазначимо, що на сайті Білого дому розмістили повний текст запиту Байдена. Вказується, на що саме підуть гроші для України: 30 млрд. дол. — На озброєння, 14,4 млрд дол. — На розвідку та безпеку, 16,3 млрд дол. — На економічні потрібні, 481 млн дол. — на підтримку українців, які приїхали до США.

Тим часом у Twitter політика є публікація про неприйняття тероризму та потребу боротися з ним військовим шляхом.

Військова допомога США: деталі

У ЗМІ пояснили, чому Джо Байден вирішив виділити Україні відразу таку велику суму. Зі слів журналістів, це робиться для "подолання фрагментарного підходу": таким чином Київ матиме гарантовану допомогу впродовж року. Крім того, такі кошти показують стійкий намір США протистояти супротивникам — Москві, Пекіну, Тегерану.

Зазначимо, у вересні Палата представників Конгресу США заблокувала виділення Україні наступного траншу військової допомоги розміром 300 млн дол. Виділення коштів відбулось через небажання членів Республіканської партії, які говорили про "моральні" причини свого рішення.

Після цього голосування у відставку пішов спікер Палати представників — член Республіканської партії. Наразі палата не працює, тому що досі не обрали нового спікера.

Між тим США заявили про свою всебічну підтримку діям Ізраїлю, який планує провести операцію зі знешкодження терористів праворадикальної організації ХАМАС. Аналітики вказували, що за таких умов підтримка України може ослабнути.

9 жовтня у Середземне море відправили два авіаносці США, а за кілька днів у аеропорту Ізраїля приземлився літак з Пентагону, заповнений бронемашинами та військовим спорядження для Армії оборони ЦАХАЛ. Літак приземлився менш ніж через два тижні після подій 7 жовтня, коли терористки сектору Газа убили 1200 ізраїльтян.

Між тим у мережі повідомили про партію артилерійських снарядів 155 калібру: вони начебто мали надійти Україні, але тепер відправляться в Ізраїль.

Нагадуємо, аналітики проаналізували поведінку президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна Після цього зробили висновки, що вони намагатимуться дискредитувати США під час врегулювання на заході Азії. Тим часом Путін відвідав Пекін і заявив, що очікує найшвидшого укладання "масштабної" угоди з Китаєм, яка триватиме до 2030 року.