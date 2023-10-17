Дискредитують США: Путін разом з Китаєм "заробить" на війні Ізраїлю проти ХАМАС, — ЗМІ

Президент Росії Путіна зустрічається з головою КНР саме тоді, коли Джо Байден іде до Ізраїлю і направив у Середземне море два авіаносці. Обидва політики сподіваються, що війна в Ізраїлі скомпрометує США.

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17 жовтня президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю, щоб взяти особисту участь у форумі "Один пояс, один шлях". Офіційна мета зібрання — об'єднання 130 країн для участі у розбудові економіки Китаю. Втім Путіна та Цзіньпіна можуть цікавити не лише економічні перемовини, а й політична змова для протидії впливу США. Про можливі плани обох диктаторів ідеться у статті видання The Economist.

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Видання нагадало, що лише 16 жовтня, на дев'ятий день після убивства 1200 людей терористами ХАМАС, Кремль спромігся "підняти трубку" і поспілкуватись з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Офіційно пролунали слова співчуття через загиблих людей, серед яких були і 16 росіян. Однак так і не пролунало засудження терористів.

При цьому, коли вирішується питання щодо війни в Ізраїлі, демонстративно збігаються в часі два візити. 17 жовтня Путін прибув в Китай, а президент США Джо Байден 18 жовтня прибуде до Ізраїлю, раніше спрямувавши туди два авіаносці. Президент Росії і голова КНР сподіваються побачити, як США "загрузне в регіоні": очікують, що авторитет Штатів упаде, пишуть автори видання.

"Як і Росія, Китай буде радий бачити, що Америка загрузла в регіоні, а її авторитет кидається під сумнів. Китай допоміг досягти зближення між Іраном і Саудівською Аравією в надії підірвати світовий порядок під керівництвом Америки. Можливо, він і не підозрював про плани ХАМАС, але навряд чи шкодував про безлади, які спричинили", — підсумували журналісти The Economist.

Війна в Ізраїлі: інтереси Росії та Китаю

Видання провело паралелі між діями Росії та Китаю у зв'язку з подіями в Ізраїлі та реакцією США.

Кілька десятиліть тому попередник російського режиму — СРСР — тренував палестинських бойовиків, які пізніше воювали в Палестині, пояснили автори статті. За часів Путіна Росія діяла та спілкувалась з країнами, які є противниками існування держави Ізраїль. Зокрема, вона приймала у себе лідерів ХАМАС, воювала у Сирії, де діють ісламісти з поглядами ХАМАС, купувала зброю в Ірану, керівники якого не бажають бачити Ізраїль на карті світу. Крім того, від РФ Іранський режим отримає вертольоти та системи ППО, які підсилюють загрозу.

Між тим Путін, говорячи про Сектор Гази та Ізраїль, не згадує про свої дії. Натомість звинувачує у подіях в Газі політику країн заходу та США: "звинуватив у кризі Америку", — написали журналісти.

Своєю чергою Китай намагався посилювати вплив на Близькому Сході. Зокрема, вдалось налагодити перемовини між Іраном та Саудівською Аравією. Коли ж відбувся напад ХАМАС, то Сі Цзіньпін висловив занепокоєння щодо "поточної ескалації напруженості та насильства". При цьому китайські ЗМІ, публікуючи кадри з Ізраїлю та Сектору Гази, намагались ставити поруч світлини з американськими авіаносцями, натякаючи на причетність до подій уряду США.

США планує підтримувати одночасно і Ізраїль, і Україну, нагадують аналітики ЗМІ. Однак при цьому Україна точно матиме менше снарядів, що вигідно Путіну. Також зросте ціна на нафту і газ, що вигідно Путіну та Ірану. Разом з тим американці повинні захистити ізраїльтян від атак з інших фронтів, наприклад, з Лівану, де бойовики "Хезболли" зібрали з невідомих джерел 150 тис. ракет.

Отже, "планом Путіна є заробляння на війні Ізраїлю та ХАМАС", — підсумували аналітики The Economist.

Зазначимо, під час візиту до Китаю Путін встиг зустрітись з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час короткого спілкування вони погодились, що Росія та Угорщина і далі будуть підтримувати "дружбу".

Також Фокус писав про можливу угоду, яку укладе Путін на вимогу Китаю. ЗМІ припустили, що Росія після цього втратить частину території, яку Пекін тривалий час вважав своєю. Інформацію підтвердили представники ГУР Міноборони, які пояснили, що РФ у світі сприймають як "сировинний придаток".

Нагадуємо, зранку 17 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по російських авіабазах за 100 км від лінії фронту — під Бердянськом та Луганськом. Через 12 годин американські ЗМІ повідомили, що удар могли завдати за допомогою далекобійних ракет ATACMS, які уряд США все ж наважився надати Україні.