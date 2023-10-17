"Несе для нас ризики": у ГУР висловилися про поїздку Путіна до Китаю (відео)

За словами спікера ГУР Андрія Юсова, які б пафосні промови не виголошував російський лідер, у світі тепер сприймають РФ як "сировинний придаток".

Related video

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оцінили ризики, які несе в собі поїздка президента Російської Федерації Володимира Путіна в Пекін. Про це розповів речник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону 17 жовтня.

Андрій Юсов заявив, що будь-яка активність глави держави-агресора уважно відстежується на предмет усіх ризиків, які вона може спричинити.

"А ризики це для нас несе, тому що зрозуміло, що цікавить Путіна в цій ситуації. Тому Україна не просто відстежує, а й відпрацьовує різні сценарії в цьому напрямку", — сказав він.

Спікер також зазначив, що сьогодні всі сприймають Росію як "сировинний придаток" у світових економічних процесах.

"Відповідно, коли представників цього сировинного придатка кудись запрошують, насамперед так на них і дивляться, хоч би які пафосні слова російський диктатор або його поплічники озвучували", — заявив Юсов.

Андрій Юсов про візит Путіна до Пекіна (05:44)

Нагадаємо, 17 жовтня президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна для участі в третьому Міжнародному форумі "Один пояс, один шлях". У рамках цього заходу президент РФ провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Крім того, на полях міжнародного форуму Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За інформацією ЗМІ, керівники двох країн обговорили постачання газу і нафти, а також питання ядерної енергетики.