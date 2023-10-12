Путін здійснив перший закордонний візит після видачі ордера МКС на його арешт (фото, відео)

Президент Росії зустрівся з лідером Киргизстану Садиром Жапаровим і вручив йому державну нагороду РФ. Глави двох країн підписали пакет документів.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав Киргизстан. Російський лідер уперше здійснив закордонну поїздку після видачі ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на його арешт. Про це повідомила пресслужба Кремля 12 жовтня.

Володимир Путін зустрівся з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим у державній резиденції "Ала-Арча". Повідомляють, що глави двох країн підписали пакет документів.

Путін прибув до Киргизстану

Садир Жапаров заявив, що візит Володимира Путіна має "символічний сенс". Російський президент приїхав до Киргизстану до 20-річчя відкриття в країні російської авіабази Кант, а також до 30-річчя Киргизько-російського слов'янського університету.

Президент Киргизстану висловив надію на "поглиблення киргизько-російських відносин" і заявив, що для цього є "широкі перспективи".

РФ і Киргизстан підписали пакет документів. Фото: kremlin.ru

Зі свого боку Володимир Путін вказав на те, що РФ є одним із головних партнерів Киргизстану у сфері торгівлі та економіки.

Російський президент зазначив, що Москва активно інвестує в киргизьку економіку. Так, у 2022 році товарообіг між країнами зріс на 37% і становив майже 3 мільярди доларів. У першій половині 2023 року цей показник зріс ще на 17,9%.

Під час свого візиту Володимир Путін також вручив Садиру Жапарову державну нагороду РФ — орден Пошани. За словами президента РФ, Жапаров багато зробив для поліпшення відносин Москви і Бішкека.

Володимир Путін вручив Садиру Жапарову орден Пошани Фото: kremlin.ru

Нагадаємо, про можливий візит Володимира Путіна до Киргизстану стало відомо 11 жовтня. ЗМІ зазначили, що глава Кремля рідко відвідує інші країни після початку повномасштабного вторгнення в Україну і відтоді, як МКС у березні виписав ордер на його арешт через підозру в незаконній депортації українських дітей.

Раніше, 9 травня, Садир Жапаров став одним із небагатьох іноземних лідерів, які відвідали військовий парад у Москві. На Червону площу також прибули лідери Білорусі, Вірменії, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.