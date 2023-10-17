Путін та Орбан продовжують дружити: Угорщина і РФ підтвердили свої зв'язки на форумі у Китаї

За інформацією агентства Reuters, президент РФ Володимир Путін підкреслив, що Росія розглядає Угорщину як ключового потенційного противника вступу України до Євросоюзу.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зустрілися на полях міжнародного форуму з китайської ініціативи "Один пояс — один шлях". Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, очільники двох країн зустрілися в урядовому гостьовому будинку, де, за словами керівника пресслужби угорського лідера Берталана Хавасі, обговорили постачання газу і нафти, а також питання ядерної енергетики.

"Орбан підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покласти край санкціям щодо Росії та бойовим діям в Україні, а також зупинити потік біженців", — підкреслив Хавасі у коментарі Reuters, але не уточнив, хто був ініціатором зустрічі.

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Таким чином Угорщина ще раз підтвердила свою прихильність російсько-угорським зв'язкам на тлі міжнародної напруженості. При цьому Орбан зазначив, як пише агентство, що Угорщина завжди виступала проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України у спротиві силам Москви і намагається врятувати двосторонні контакти.

"Попри те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів та розвитку відносин дуже обмежені, проте може викликати лише задоволення те, що наші відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються. Однією з таких країн є Угорщина", — наводить Reuters слова Путіна.

Диктатор підкреслив, що Угорщина розвиває тісніші зв'язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається нею як ключовий потенційний противник ухваленого у грудні торік рішення про те, чи варто розпочинати з Києвом переговори про вступ до ЄС.

Востаннє Путін і Орбан розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року протягом кількагодинної зустрічі в Москві, саме за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Ставлення Євросоюзу до дій Будапешта

У спробі домогтися схвалення Угорщиною подальшої допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство в ЄС, Брюссель розглядає можливість розблокувати мільярди євро для Угорщини, заморожених через проблеми з верховенством закону.

Проте Німеччина поставила під сумнів здатність Угорщини головувати у Раді ЄС впродовж шести місяців, починаючи з липня 2024 року. Тож євродепутати хочуть позбавити Угорщину права очолити Євросоюз на згаданий період через ціннісну невідповідність.

У квітні 2023 року лідери майже усіх політичних груп в Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини.

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Як повідомляв Фокус, МЗС України 29 вересня висміяло чергову скандальну заяву Орбана. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяву прем’єра Угорщини щодо вступу України в ЄС і нагадав, що країна своїх кордонів не змінювала.

Крім того, 3 вересня представники Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ та закликали дати гарантії РФ. В його адміністрації заявили, що без США мирних переговорів між Україною та РФ не буде.

Нагадаємо, Фокус писав, що 26 серпня прем'єр-міністр Угорщини критикував Захід за підтримку України. За його словами, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків.