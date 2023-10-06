"Не станемо гетто для мігрантів": Орбан різко засудив політику США та ЄС (відео)

Європейський Союз прагне дати більше коштів Україні, але, як заявив керівник угорського уряду Віктор Орбан, влада Угорщини не поділяє такої позиції.

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Угорщина – суверенна країна, тому не стане сліпо виконувати вказівки зі США та ЄС щодо міграційного питання, постачання зброї для України, а також важливих економічних аспектів. У сервісі Х (Twitter) прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував відео свого виступу.

Він звинуватив США та ЄС у спробі нав'язати Угорщині своє бачення різних проблем. З його слів, країна "не стане гетто для мігрантів". Також Будапешт не має наміру відмовлятися від свого права на власну зовнішню та економічну політику.

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"Імперія Сороса", бюрократи з Брюсселя та демократи з Америки хочуть від нас те, чого ми не можемо", – пояснив він.

З його слів, Угорщина не входитиме до "Клубу країн "Слухаюся". Орбан заявив, що саме такою фразою країни відповідають на дзвінок із Вашингтона.

Він також заявив, що Європейський Союз прагне дати більше коштів Україні. Орбан наголосив на тому, що влада Угорщини не поділяє такої позиції та виступає проти.

Заяви Орбана та Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як повідомила агентство Bloomberg, намагається домовитись з ЄС щодо надання траншу для його країни, використовуючи проблеми України. Він пояснив, чому Україну "не варто" приєднувати до європейської спільноти. Окрім того, раніше політик розповідав свою теорію щодо українського зерна, яке начебто належить США, та про те, що його непокоїть мовне питання.

МЗС України 29 вересня висміяло чергову скандальну заяву Орбана. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяву прем’єра Угорщини щодо вступу України в ЄС і нагадав, що країна своїх кордонів не змінювала.

Нагадаємо, 3 вересня представники Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ та закликали дати гарантії РФ. В його адміністрації заявили, що без США мирних переговорів між Україною та РФ не буде.