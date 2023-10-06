"Не станем гетто для мигрантов": Орбан резко осудил политику США и ЕС (видео)

Европейский Союз стремится дать больше средств Украине, но, как заявил руководитель венгерского правительства Виктор Орбан, власти Венгрии не разделяют такой позиции.

Related video

Венгрия — суверенная страна, поэтому не станет слепо выполнять указания из США и ЕС по миграционному вопросу, поставкам оружия для Украины, а также важным экономическим аспектам. В сервисе Х (Twitter) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео своего выступления.

Он обвинил США и ЕС в попытке навязать Венгрии свое видение различных проблем. По его словам, страна "не станет гетто для мигрантов". Также Будапешт не намерен отказываться от своего права на собственную внешнюю и экономическую политику.

Важно

"Отказать Украине во вступлении в НАТО": Орбан предложил заключить сделку с Путиным

"Империя Сороса", бюрократы из Брюсселя и демократы из Америки хотят от нас то, чего мы не можем", — пояснил он.

По его словам, Венгрия не будет входить в "Клуб стран "Слушаюсь". Орбан заявил, что именно такой фразой страны отвечают на звонок из Вашингтона.

Он также заявил, что Европейский Союз стремится дать больше средств Украине. Орбан отметил, что власти Венгрии не разделяют такой позиции и выступают против.

Заявления Орбана и Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как сообщило агентство Bloomberg, пытается договориться с ЕС о предоставлении транша для его страны, используя проблемы Украины. Он объяснил, почему Украину "не стоит" присоединять к европейскому сообществу. Кроме того, ранее политик рассказывал свою теорию относительно украинского зерна, которое якобы принадлежит США, и о том, что его беспокоит языковой вопрос.

МИД Украины 29 сентября высмеял очередное скандальное заявление Орбана. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявление премьера Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и напомнил, что страна своих границ не меняла.

Напомним, 3 сентября представители Орбана усомнились в успехе контрнаступления ВСУ и призвали дать гарантии РФ. В его администрации заявили, что без США мирных переговоров между Украиной и РФ не будет.