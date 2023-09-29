"Беспокоится о вступлении Украины в ЕС": МИД высмеял очередное скандальное заявление Орбана

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявление премьера Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и напомнил, что страна своих границ не меняла.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "беспокоится" о будущем Украины в Европейском союзе. Заявил о "длинных и трудных вопросах" на которые якобы необходимо дать ответ перед началом переговоров по интеграции. На его заявление 29 сентября отреагировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он напомнил премьеру Венгрии, что Украина не меняла границ своей территории.

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", — написал Николенко.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 сентября заявил, что сегодня существуют якобы препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

По его словам, сначала нужно решить "тяжелые вопросы", прежде чем начнется процесс интеграции Киева. В частности, он не может понять, как можно решать этот вопрос о вступлении в Европейский Союз, когда страна находится в активном состоянии войны.

"Мы не можем избежать вопроса — когда в течение осени у нас будут переговоры в Брюсселе относительно будущего Украины — можем ли мы действительно серьезно рассматривать членство для страны, начать переговоры о вступлении со страной, которая находится в состоянии войны", — заявил Виктор Орбан.

Также, по его мнению, ЕС не может принять в свой состав страну, не зная о ее размерах и количестве населения.

"Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно... Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень долгие и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", — добавил он.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия не поддерживает Украину в международных делах. По его словам, Будапешт вступил в конфликт с Киевом из-за того, что якобы существует ограничение прав примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного языка.