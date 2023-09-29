"Турбується про вступ України в ЄС": МЗС висміяло чергову скандальну заяву Орбана

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на заяву прем’єра Угорщини щодо вступу України в ЄС і нагадав, що країна своїх кордонів не змінювала.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "турбується" про майбутнє України в Європейському союзі. Заявив про "довгі та важкі питання" на які нібито необхідно дати відповідь перед початком переговорів щодо інтеграції. На його заяву 29 вересня відреагував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він нагадав прем’єру Угорщини, що Україна не змінювала меж своєї території.

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", — написав Ніколенко.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 вересня заявив, що сьогодні існують нібито перешкоди для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

За його словами, спочатку потрібно розв'язати "важкі питання", перш ніж почнеться процес інтеграції Києва. Зокрема, він не може зрозуміти, як можна вирішувати це питання про вступ до Європейського Союзу, коли країна перебуває в активному стані війни.

"Ми не можемо уникнути питання — коли протягом осені в нас будуть переговори в Брюсселі щодо майбутнього України — чи можемо ми справді серйозно розглядати членство для країни, почати переговори про вступ із країною, яка перебуває у стані війни", — заявив Віктор Орбан.

Також, на його думку, ЄС не може прийняти до свого складу країну, не знаючи про її розміри та кількість населення.

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно… Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів про вступ", — додав він.

Раніше, 25 вересня, повідомлялося, що Віктор Орбан пояснив, чому Угорщина не підтримує Україну в міжнародних справах. За його словами, Будапешт вступив у конфлікт із Києвом через те, що нібито існує обмеження прав приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови.