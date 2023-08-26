"Потрібна нова стратегія": Орбан заявив, що від підтримки Заходу нібито страждають українці

Прем'єр-міністр Угорщини перерахував "помилки Європи", виступаючи на на конференції представників правих і ультраправих сил.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловив критику на адресу Заходу за підтримку України. За його заявою, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків. Про це політик заявив на конференції представників правих і ультраправих сил.

Орбан наголосив, що для вирішення конфлікту недостатньо лише переговорів — необхідно негайно досягти "припинення вогню".

"Після відправлення на передову військові мають шанс вижити 4-7 днів. Під час мого виступу в Україні загинули десятки людей", — зазначив він.

Орбан також виділив "помилки Європи" в контексті надання зброї Збройним силам України.

"Першою помилкою Європи була глобалізація цієї війни. Єдиною країною, яка наступного дня після початку війни заявила, що її потрібно локалізувати, була наша країна. Стратегія Заходу полягає в тому, що українці воюють і гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", — повідомив він.

Крім того, він назвав стратегію Заходу безуспішною.

"Це, на їхню думку, призведе до поразки Росії. За останній рік або близько того стало зрозуміло, що ця стратегія не принесе нам жодних перемог. Або мир має бути укладений негайно, або потрібна нова стратегія. Але таких немає. Оскільки українці в живій силі невигідні, треба б посилати солдатів, а цього ніхто не хоче і не наважується. Я вважаю, що це помилка планування з боку ЄС, за яку українці платять величезну ціну. Зараз ми направили 70 мільярдів євро, а потім обговорюємо, чи надсилати ще 50 мільярдів, коли ЄС потребує кожного пенні, щоб відновити свою конкурентоспроможність", — зазначив він.

Раніше, 28 липня, ми повідомляли, що Віктор Орбан закликав завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. Він заявив, що Захід буде "боротися до останнього українського солдата", замість того, щоб почати переговори з Росією.

Ми також писали 27 липня, про те, що в канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана оцінили результати контрнаступальних дій ЗСУ. У відомстві повністю повторили тези президента РФ Володимира Путіна.